Desde que se dieran, por fin, el "sí, quiero" ante el altar el pasado 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva viven una eterna luna de miel. Pero no todo parece ser de color de rosa en el nuevo hogar – recién estrenado – de la pareja. De hecho, ha sido la propia Tamara quien ha desvelado el delicado motivo de bronca “prenavideña” con su marido. Para Tamara Falcó se acercan unas fechas muy especiales, que siempre ha celebrado con su familia. La Navidad es una época del año que el clan Preysler prepara con mimo para poder disfrutar de estos días tan señalados en familia. Así lo hemos podido comprobar, además, tras el estreno de ‘Isabel Preysler: mi Navidad’, el docureality protagonizado por su madre, que se estrenó Disney+ el pasado 5 de diciembre.

El delicado motivo de la bronca prenavideña de Tamara e Íñigo

Pero, además, este año es especialmente significativo para Tamara Falcó porque son sus primeras Navidades como una mujer casada. Precisamente, el plan familiar para celebrar la Navidad habría sido el motivo de su última discusión.

La marquesa de Griñón ha confesado que sus planes para esta Navidad le han costado alguna que otra discusión con Iñigo Onieva. "Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya", ha confesado en la revista ‘¡Hola!’.

Tamara entiende que su situación ha cambiando, tras pasar por el altar, y que ahora tendrá que repartir sus planes entre los Preysler y los Onieva. "Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena. Hemos decidido que este 24 me toca a mí", explicaba.

Los planes navideños de Tamara Falcó

En el plató de ‘El Hormiguero’, Tamara también reveló sus planes en la que será su primera Navidad como mujer casada. Como ella misma ha explicado, este año lo pasarán con su familia: “Pasaremos los dos días (24 y 31) con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva”. Una decisión que parece no ha sido fácil, ya que “siempre he supuesto que las navidades las iba a pasar yo con mi familia y resulta que ahora tengo que compartir, Que la familia de Íñigo para mí es mi familia también pero tienes que decidir. Este año la celebramos con la mía”, añadía.

La cita será en Miami, como confirmaba también su madre, Isabel Preysler: “Estaremos todos juntos en Miami, es lo que a mí más me gusta. Pero claro, ahora Tamara está casada y el año que viene pues igual tiene que pasarlas con la familia de Íñigo”.

Su deseo de ser madre: “Depende de Dios”

Mientras tanto, Tamara Falcó e Íñigo Onieva esperan formar pronto una familia, aunque, de momento, el bebé sigue sin llegar pero que no es algo que le agobie. “Embarazada no estoy. Yo cuando venga, si viene, feliz. Depende de Dios, si pasa, pasa, tengo plena confianza”, comentaba recientemente.

Hace solo unos días también contó que la adopción estaba entre sus planes. No obstante, mantiene la esperanza de quedarse embarazada: "Si viene el bebé, es porque Dios quiere y seremos superfelices en familia. Tengo total fe en Él y yo no sé si va a llegar. Pero ahora estamos viviendo un momento superbonito de matrimonio, que nos está reforzando como pareja".