Googlear el nombre de Brendan Fraser te ayuda a ver el impacto que han tenido sus últimas palabras. El actor ha conmovido al mundo entero gracias al discurso que ha dado tras alzarse como mejor actor en los Critics Choice Awards 2023, instante en el que ha dado las gracias al director del film, Darren Aronofsky. Agradecido porque haya confiado en él, no ha podido evitar llorar frente a los espectadores: «Estaba perdido en el desierto. Probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste y, como todos los mejores directores, simplemente me mostraste a dónde ir para llegar a donde necesitaba estar».

El actor llevaba varios años alejado de la industria cinematográfica. Además de lesiones, también denunció una agresión sexual por la que decidió tomar distancia, pero ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Por ello, ha querido alzar la voz y conceder unas palabras motivadoras con las que grita al mundo lo importante que es tener voluntad. «Si tienes la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz, las buenas cosas sucederán», ha dicho ante un auditorio en el que todo el mundo estaba de pie.

Fue hace tan solo unos meses cuando el actor acaparó todas las miradas. Brendan Fraser reapareció con un aumento de peso considerable, el cual estaba marcado por cuestiones de guion. Interpretaba a un hombre que superaba los 260 kilos en ‘The Whale’, por lo que tuvo que experimentar en su propia piel una complicada metamorfosis. A través también del maquillaje y la caracterización lograron que el resultado fuera excelente, aunque eso no quitó que el proceso fuera tedioso. «Tuve que aprender a moverme de un modo nuevo, desarrollé músculos que no sabía que tenía, sentí vértigos al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante como cuando bajas de una góndola en Venecia», dijo el pasado mes de septiembre.

Brendan Fraser fue uno de los hombres más deseados en las década de los 2000, siendo muchas las marcas que le fichaban como imagen al ser un acierto seguro. Estaba muy cotizado, pero decidió poner tierra de por medio y dejar de trabajar. Se alejó de la industria del cine tras denunciar abusos sexuales que le sumieron en una depresión y, además, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por no querer utilizar dobles en las películas de acción. También se divorció de la que fue su mujer, Afton Smith, una ruptura no exenta de escándalo y que también le llevó a tomar distancia de la vida pública.