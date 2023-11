Botellazo, disparo y un apuñalamiento: Leticia Sabater versiona la canción ‘Last Christmas’

Vídeo: YouTube.

Leticia Sabater ya calienta motores para la Navidad. Cuando quedan apenas unas semanas para celebrar la Nochebuena, la cantante ha vuelto a convertirse en noticia gracias a su nuevo videoclip viral en el que versiona la mítica canción 'Last Christmas'. Ella entrega regalos con un look de lo más navideño de lo más sorprendente, pero no son bien recibidos por las personas a las que se lo entrega. Uno de ellos se lo da a un camarero, que lo tira al suelo. Tras lanzarle una botella, este decide sacar una pistola y dispararle. Otro de ellos le clava una tijera y otro la apuñala. La reacción más llamativa es otro que decide descuartizarla. Leticia Sabater, sin embargo, sigue cantando. "Esta Navidad me comeré un pibón", canta ella. Pero lo mejor es ver su nuevo videoclip al completo para saber de qué hablamos. ¡Dale al play!