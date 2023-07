Bosco-Martínez Bordiú llegó por todo lo alto a las instalaciones de Telecinco y a 'Así es la vida'. El flamante ganador de 'Supervivientes 2023' tiene todo su concurso por analizar junto a los espectadores y, por ello, concede su primera entrevista ante las cámaras. En el reality de supervivencia no solo se ha alzado con el triunfo, también se ha llevado posiblemente el amor. Con Adara la relación tras las cámaras está avanzando y no puede estar más feliz. Junto a Sandra Barneda también ha recordado momentos de su vida que le han marcado como lo ha hecho su salto a la televisión. Desde que era pequeño lidia día a día con la hiperactividad, lo que le ha llevado a sentirse inseguro en muchas ocasiones.

"Costaba más que los demás, cuando te metes en una habitación y el silencio te distrae, es complicado", reconocía en plató. Por fortuna, el sobrino de Pocholo nunca vivió esto como un problema que solventar. "Tuve la gran suerte de estar en un colegio estupendo, que me ayudaron mucho, y con el apoyo de mis padres", agradecía ante las cámaras. Con ya 25 años ha aprendido a sobrellevar la hiperactividad y que no sea algo que le define e, incluso, bromea con ello. "Ahora ya lo he considerado como parte de mí, como algo positivo. Además corre en la familia, así que no puedo hacer mucho", asumía con una sonrisa.

Sandra Barneda le devolvía el chascarrillo recordando a su tío: "Pocholo también, no hace falta que lo digas". No puede estar más agradecido de tener a su familia siempre a su lado. Ya lo dejo claro en 'Supervivientes' cuando los calificó como una de las cosas más importantes en su vida. "Tengo una familia increíble y unas amigos que son familia. He tenido la tremenda suerte de vivir una buena vida, nunca me ha faltado de nada", les dedicó.

Las confesiones de Bosco en 'Supervivientes': "La verdad es que, desde muy pequeño, no he sido fácil"

No es la primera vez que Bosco Martínez-Bordiú habla sobre la hiperactividad y su infancia. En televisión ya lo hizo en 'Supervivientes'. Este programa le dio la oportunidad de abrirse al público con el 'Puente de las emociones' y así lo hizo. Fue con la palabra "decepción" cuando frente a Laura Madrueño se sintió más vulnerable. "Lo uno un poco a la familia, la verdad es que, desde muy pequeño, no he sido fácil. Siempre se me han ocurrido ideas de bombero", desveló ya a su vuelta a España. Veía a sus hermanos conseguir todo lo que se proponían en el colegio y él no tenía la misma sensación consigo mismo.

"Sentía que en el colegio todos mis hermanos han sido ases y yo nunca he sido tan bueno. Sí que sentía que he sido un poco decepción", asumió. Cobraba especial importancia entonces el "perdón", otra palabra que le hizo confesarse. "Era de pedir perdón muy fácil, me he metido en tantas movidas por ser un poco trasto que, el perdón para mí, era una manera muy fácil de ponerme la culpa y pasase", entiende tiempo después sobre esos momentos lleno de sensaciones. Con el paso del tiempo esto ha cobrado más sentido e importancia y sabe que solo hay que pedir disculpas "si sientes lo que dices", no para dejar las cosas pasar.