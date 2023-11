Boris Izaguirre habla de su amigo Rafael Amargo y cuestiona su entorno

Rafael Amargo no cesa de cosechar titulares después de que el juez decretara su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga. Un auténtico mazazo para el bailaor quien lleva arrastrando una etapa muy complicada de su vida. El último en pronunciarse al respecto ha sido Boris Izaguirre. "Los que somos sus amigos y respetamos muchísimo su inmenso talento, lamentamos enormemente que su vida se haya convertido este desastre auténtico", afirmaba visiblemente preocupado en el programa 'Mas Vale Tarde' de La Sexta.

El presentador venezolano ha recordado cómo fue su último encuentro con Rafael Amargo. "Él estaba en un proceso de intentar desintoxicarse". Durante su intervención ha querido arrojar una lanza por el coreógrafo. "Hay que entender, aunque cueste, que las adicciones son enfermedades. Rafael es una persona que está enferma. Probablemente su medicina puede ser más proclive a su condena. Esto es muy difícil de entender, lo entiendo perfectamente", indicaba. Además, recordaba sus problemas con la justicia. "También entiendo que cuando llegas a un compromiso con la ley tienes que intentar ser lo máximo responsable".

Boris Izaguirre cuestiona el entorno más próximo de Rafael Amargo

El escritor venezolano ha querido hacer hincapié en que las relaciones actuales del bailaor no son las más adecuadas. "Aunque Rafael ha estado rodeado de gente maravillosa, actualmente creo que en este momento no tiene esa gente maravillosa en su entorno". Rafael Amargo continúa detenido en el calabozo y está a la espera de su traslado a la cárcel de Soto del Real, Madrid. Todo a consecuencia de una medida cautelar ya que no acudió a las citas judiciales.

Las últimas 48 horas han sido muy difíciles para él. Su abogado busca que se acepte el recurso de súplica que ha presentado y evitar así la prisión. La Fiscalía de la Sección 30 de la Audiencia de Madrid solicitó esta medida tras varias faltas de Rafael Amargo en los juzgados. Poco después, era trasladado a los calabozos de la Audiencia Provincial. A sus problemas con la justicia se suma el delicado momento de salud de su padre, Florentino, quien era ingresado de urgencia horas después de que saltara a la luz pública la noticia.

El artista fue detenido el 1 de diciembre de 2020 en el marco de la operación Codax, cuyo nombre significa cuervo en latín, por un presento delito de tráfico de drogas en su céntrico piso ubicado en el barrio de Malasaña de Madrid. Meses después volvía a ser arrestado, esta vez en Alicante, por el mismo motivo. El juez decretó su libertad provisional, pero debía comparecer en el juzgado quincenalmente. Además, se le prohibió salir del país. El juicio está previsto para abril de 2024.