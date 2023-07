Boris Izaguirre se escapa a Zúrich, ajeno a la boda de Tamara Falcó

¡Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya son marido y mujer! Este sábado, 8 de julio, la marquesa de Griñón y el empresario han puesto el broche de oro a sus cuatro años de relación con una bonita boda de cuento de hadas. La pareja se ha dado el "sí, quiero" ante la atenta mirada de 400 invitados. Sin embargo, también ha habido sonadas ausencias que han marcado la crónica social en las últimas semanas. Especialmente, la de Boris Izaguirre. Finalmente, después de mostrarse contrario a algunos comentarios de la colaboradora de 'El Hormiguero', el presentador venezolano se quedó fuera de la lista de invitados. Consciente de la importancia de este día para él, el escritor ha puesto tierra de por medio y ha viajado a Zúrich para estar lo más ajeno posible a la ya denominada boda del año.

Este fin de semana, Boris Izaguirre ha viajado hasta Zúrich para disfrutar de unos días de desconexión. El presentador venezolano ha puesto tierra de por medio en un momento muy significativo para Tamara Falcó, con la que mantenía una estrecha amistad. La relación entre ambos se dinamitó y provocó que la marquesa de Griñón le eliminara de la lista de invitados. Por ello, el escritor ha preferido mostrarse ajeno con todo lo que pudiera ocurrir alrededor del Palacio 'El Rincón'.

En estos días, Boris Izaguirre aprovecha para recargar pilas, para tener la cabeza en otro sitio y no pensando en la boda de la que un día era su íntima amiga. No ha dudado en hacer participe a todos de sus planes por la ciudad suiza. "Y ahora sonando Modern Love de David Bowie, gracias @rubennog por el paseo, los Alpes al fondo, Zurich once again! Love, boris", ha escrito. Un mensaje cargado de positivismo que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, quienes han comprendido a la perfección lo difícil que está siendo este fin de semana para él. "Que lastima que no estés en la "boda del año " por un comentario desafortunado, pobre gente, 😥 no saben de buenas amistad, ellas se lo pierden", "Aunque lo estés pasando bien supongo que en este día te hubiera gustado estar acompañando a tu amiga Tamara. En una persona tan religiosa como ella. Los amigos como tú hay pocos", son algunos comentarios que le escriben.

El origen del distanciamiento entre Boris Izaguirre y la familia Preysler

El distanciamiento entre Isabel Preysler y el escritor es bastante reciente y se remonta a los últimos meses. Uno de los detalles que no gustó a Isabel Presyler sucedió cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva rompieron su romance, después de que se filtrase un vídeo comprometido del empresario, , el venezolano publicó un artículo que incomodó a los distintos miembros del mediático clan sobre la colaboradora de 'El Hormiguero'. Cabe recordar que entonces recibió muchas críticas tras acudir a un congreso ultracatólito en México, entre ellas, las del escritor.