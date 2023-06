La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está a tan solo una semana de celebrarse. El 8 de julio es el día que la pareja eligió para contraer matrimonio en El Rincón ante la atenta mirada de cerca de 400 invitados. Familiares y amigos se reunirán con ellos para este enlace y celebrar su amor por todo lo alto. Entre ellos, sin embargo, no estará Boris Izaguirre. El presentador ha sido durante años amigo de la familia Preysler y de la propia Marquesa de Griñón hasta que un artículo de este hizo saltar por los aires su relación. Tras un comentario de Dani Mateo y Cristina Pardo, compañera de 'El Hormiguero' de la colaboradora que sí está invitada, despejó dudas sobre una posible asistencia.

"No, no pasa nada. Puedes llevar lo que hubiera llevado yo", le confesaba a la presentadora de su nuevo programa 'Más vale tarde'. Estas palabras denotan que, en efecto, la invitación nunca ha llegado. La amistad no ha podido arreglarse antes de que llegue este momento tan importante para la que era su amiga. Seguía con los consejos y le recordaba una norma de protocolo para estos eventos: "No te vayas a vestir de blanco, eso es lo más importante". Lo cierto es que Cristina Pardo no quería pronunciarse sobre eso ante el escritor. "Esta pregunta me parece un poco mal para Boris", aseguraba antes de recibir la respuesta de su compañero. Sin embargo, no dudo en continuar el juego y darle una réplica acorde.

La razón del distanciamiento de Boris Izaguirre con Tamara Falcó e Isabel Preysler

Ni Isabel Preysler ni su hija Tamara Falcó han logrado perdonar las palabras que Boris Izaguirre le dedicó a ella y al que será su marido. Después de la participación de su amiga en un congreso con la familia como tema central comenzaron a distanciarse. Llegaban justo después de la segunda oportunidad que la Marquesa de Griñón y su ya prometido se daban. "Sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita", se arrepentía poco después de haberse pronunciado así. Quedaba la duda de si podría haber habido un acercamiento. Finalmente no ha sido así. Tras un comentario de Dani Mateo y Cristina Pardo, compañera de 'El Hormiguero' de la colaboradora que sí está invitada, despejó dudas sobre una posible asistencia.