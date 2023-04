Boris Izaguirre aclara en qué punto está su relación con Isabel Preysler

Boris Izaguirre estrena una nueva zarzuela, 'Trato de favor'. El escritor acudía a la presentación de esta en el Teatro de la Zarzuela. Para ponerle voz al libreto del que se encuentra detrás contarán con la soprano Ainhoa Arteta. Una zarzuela en la que tiene que ver mucho Isabel Preysler. Han sido grandes amigos hasta hace unos meses, cuando la socialité se habría enfadado por las palabras que este le dedicó a su hija Tamara Falcó, también muy cercana a él, y a su prometido Íñigo Onieva por su segunda oportunidad. "En una de las canciones se menciona a Isabel porque ella es para mí una persona sumamente importante", confesaba. De momento, la relación entre ambos parece haberse tomado una pausa y él mismo lo reconoce.

"No diría tal cual que no haya relación, Isabel está muy dolida por una metida de pata mía de la cual asumo totalmente mi equivocación", exponía muy seguro en exclusiva a Europa Press. Siente mucho encontrarse en este punto y reconoce el fallo que tuvo: "Lamento muchísimo haber creado esta situación". En lo referente a haber sido perdonado ya, sobre todo de cara a la boda de la Marquesa de Griñón, no se ha querido pronunciar. Su relación con Isabel Preysler, por lo tanto, se encontraría como al principio. Asume muy tajante que "en este momento, corresponde saber esperar y es realmente lo más importante".

El momento que separó a Isabel Preysler y Boris Izaguirre

La columna de Boris Izaguirre dirigida a Tamara Falcó e Íñigo Onieva llegaba en un momento en el que la imagen de ella está muy cuestionada tras sus palabras en un congreso ultracatólico en México. "En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea", les dedicaba y deseaba de su puño y letra en 'El País'. La rectificación llegó pronto y reconocía, una vez más, el fallo. "Hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado, y la acusación de homófoba es injusta porque es imposible que ella con su educación, ni tanto paterna como materna, tenga una actitud de esa forma", confesaba. Isabel Preysler se molestó por eso y por un momento concreto que vivió con el que fuera su amigo y su comportamiento entonces. Era en 'Sálvame' cuando se desvelaba el tenso encuentro de ambos y del marido de este, Rubén Nogueira, en una gala.

"A Isabel le sentó muy mal el tono en el que Rubén se dirigió a ella y lo quiso dejar ahí, pero lo peor fue cuando habló con su hija, Ana Boyer, con aspavientos y dándose cuenta todos los invitados. Ahí se acabó toda posibilidad de reencontrarse", narraba Kiko Matamoros. En esos momentos, no habría recibido la socialité ningún tipo de disculpas y optó por alejarse. "Cuando tú le abres las puertas de tu casa a una persona, le has dado confianza y un espacio, lo mínimo que tienes que ser en la vida es agradecido", puntualizaba el colaborador de Telecinco. Rubén Nogueira intentaba calmar todas las informaciones y transmitía su tranquilidad sobre la resolución final que tendrá está amistad: "Todo va a salir bien". De hecho, bromeaba sobre la posibilidad de que la pareja ya hubiera recibido la invitación para El Rincón y la boda que celebrarán: "Aún tengo que revisar el buzón".