El bonito (e inesperado) gesto de Michelle Salas con Paloma Cuevas en su boda

Paloma Cuevas ha vivido un fin de semana de lo más intenso después de acudir junto a su pareja, Luis Miguel, a la boda de la hija del cantante, Michelle Salas, que se celebró en La Toscana, Italia. El hecho de que Paloma viajara hasta allí sola para acudir a la preboda de los novios hace ver que la relación que mantiene con la joven es estupenda, a pesar de que durante años no fue lo mismo con su padre. No tuvo problemas en esperar allí a su pareja para asistir juntos el sábado al enlace de Michelle con Danilo Díaz.

Y en la boda, como no podía ser de otra manera, Michelle Salas quiso tener un detallazo con Paloma Cuevas. De hecho, la que fuera mujer de Enrique Ponce estuvo sentada junto a Luis Miguel en la mesa presidencial durante la cena que siguió al cóctel durante el convite. En esa mesa no faltaron tampoco la madre de la novia, Stephanie Salas, que se enfrentó a su hija horas antes de la ceremonia, y su pareja, Humberto Zurita, y los padres de Danilo Díaz.

Michelle Salas quiso que Paloma Cuevas estuviera sentada en la mesa presidencial de su boda

Esto le permitió a Paloma Cuevas ocupar un espacio de lo más privilegiado, ya que pudo ver todos los movimientos de los novios, ya convertidos en marido en mujer, en todo momento. Cristina Tárrega contó en 'Vamos a ver' que Luis Miguel no quiso dejar sola en ningún momento a Paloma Cuevas y que estuvo muy pendiente de ella, ya que era consciente de que no estaba rodeada de su círculo de amigos más cercanos: "No se separaron en toda la noche. Luis Miguel estuvo muy pendiente y cariñoso con ella", declaró la colaboradora de televisión.

No se han visto imágenes de la boda, pero se han publicado unas en las que se puede ver perfectamente el tierno abrazo en el que se fundieron Paloma Cuevas y Michelle Salas durante el momento previo a la cena. Hay que recordar que Paloma ha jugado un papel fundamental en la reconciliación de Luis Miguel con su hija, cuya relación ha pasado por varias idas y venidas.

El gesto de Michelle Salas deja más que clara la buena relación con Paloma Cuevas

La relación entre Michelle Salas y Luis Miguel siempre ha tenido idas y venidas, pero Paloma Cuevas ha sido una pieza clave para que la cosa cambiara entre padre e hija. Tanto es así, que el hecho de que hayan acercado posturas después de una relación complicada hizo que finalmente la joven decidiera que fuera su padre el que la llevara hasta el altar. Y así fue. Pero este cambio de planes no pareció sentar muy bien a la madre de Michelle, Stephanie.

Según ha contado Cristina Tárrega, "era Stephanie quien iba a llevar a su hija al altar". Sin embargo, la confirmación de la asistencia de Luis Miguel lo cambió todo: "Él quiere llevar a su hija y su hija también quiere ir con su padre". Esto provocó que la madre de Michelle Salas se enfadara: "Se pone como una loca y le dice a su hija que no y que no. Discute con su hija dentro de la villa", explicabs Cristina Tárrega sobre este momento de tanta tensión.

Michelle, que estaba a punto de vivir un momento mágico, se vio en la obligación de pararle los pies a su madre para acabar cuanto antes con este momento de tanta tensión antes del 'sí, quiero': "Papá me da un voto de confianza, te pido que pares esto". Esto fue lo que le contestó a su madre poco antes de colocarse su vestido de novia.

El hecho de que fuera Luis Miguel quien llevara a su hija al altar provocó tensión con su madre

Pero aún así, todo se desarrolló con normalidad. De hecho, Stephanie y Luis Miguel estuvieron juntos en la mesa presidencial, donde se sientan los novios en las bodas, donde también estuvo Paloma Cuevas. Cristina Tárrega contó detalles del momento de la cena: "No se hablaron en toda la boda y eso que coincidieron en la mesa", explicaba. Eso sí, por el bien de la hija que tienen en común hicieron el esfuerzo.