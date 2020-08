A pesar de que la joven de 22 años no ha podido estar presente, el diestro la ha tenido en mente en todo momento.

Este sábado 1 de agosto era un fecha muy señalada en el calendario debido a la vuelta de Enrique Ponce a los ruedos después de que SEMANA publicara en exclusiva su separación con Paloma Cuevas y saliera a la luz su romance con Ana Soria. La cita taurina ha despertado una gran expectación puesto a que varias informaciones hacían pensar que la joven de 22 años podría aparecer en Osuna (Sevilla) para acompañar a su chico. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

La estudiante de Derecho no ha aparecido por la plaza de toros y así no eclipsar a Enrique Ponce en su vuelta a los ruedos. No obstante, a pesar de que haya tomado la decisión de que este sábado no era el mejor día para acudir a ver torear a su chico, es probable que la veamos pronto. Hace unos días, la propia almeriense confirmaba en ‘Sálvame’ que sí acudiría a los ruedos pero no detallaba la fecha concreta. «Es secreto, ya me veréis«, apuntaba.

A pesar de que no ha estado presente, de manera física, lo cierto es que el diestro la ha tenido en mente en todo momento. Tanto es así que, le ha lanzado un guiño a los pocos segundos de pisar el albero. En concreto, Enrique Ponce ha dibujado con el pie una «A», la inicial del nombre de su chica, en lugar de hacer una cruz (algo que hacía anteriormente). Tras tener este bonito gesto, los allí presentes comenzaron a gritar: «Es una A, es una A».

Sin lugar a dudas, el diestro ha vuelto por todo lo alto a las corridas dentro de la nueva normalidad. Cabe recordar que este era su regreso a los ruedos después del parón que ha habido con motivo de la emergencia sanitaria. Además, pese a que en las gradas no ha estado la joven que le ha devuelto la ilusión, había varios rostros conocidos en la platea. Entre ellos, Manuel Díaz «El Cordobés» y Ramón García.

Enrique Ponce, muy ilusionado en su vuelta a los ruedos

La vida de Enrique Ponce ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. El diestro se muestra feliz, tanto en el terreno personal como profesional, y así lo ha manifestado en su cita con los toros. Minutos antes de saltar a los ruedos, el novio de Ana Soria hablaba con ‘Canal Sur‘ y se mostraba muy ilusionado con la vuelta al toreo. En concreto, aseguraba que era un soplo de aire fresco en medio de la pandemia. «Estas corridas son muy esperanzadoras. Estoy feliz. ¡Viva el toreo!», comentaba.

Por el momento, no sabemos cuándo veremos a la futura abogada acudir a la plaza de toros. Todo apunta que será en los próximos días puesto que Ponce tiene una agenda de lo más completa. Este domingo 2 de agosto tiene una cita en Navas de San Juan (Jaén). Tras esto, las fiestas taurinas le llevarán a Plasencia, El Puerto de Santa María, El Espinar (Segovia), Béziers (Francia), Santiesteban del Puerto (Jaén) y Mérida.