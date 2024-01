¡Boda sorpresa! Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa Quintana, se casa con el tío de Íñigo Onieva

"Yo he sido una suegra maravillosa". Esta era la frase que decía hace apenas unos días Ana Rosa Quintana en el plató de 'TardeAR'. Eso hizo estallar los rumores sobre una posible ruptura entre su hijo, Álvaro Rojo, y Ana Villarrubia. La pareja se casó el 16 de julio de 2016 en Jarandilla de la Vera, Cáceres, bajo la atenta mirada de la presentadora de televisión y de otros muchos rostros conocidos. Sin embargo, ya se confirma que no están juntos. De hecho, la psicóloga ha conseguido rehacer su vida.

Pero, ¿con quién? El responsable de la nueva felicidad de Ana Villarrubia no es ni más ni menos que el tío paterno de Íñigo Onieva, Pedro José Onieva. A pesar de que llevan poco tiempo saliendo, ambos están muy ilusionados. Tanto es así que no han dudado en dar un pasito más en su relación y pasar por el altar. De hecho, ya hay fecha para este enlace, el próximo 3 de mayo, y al que podrían acudir, por supuesto, Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Ha sido la propia Ana la que ha dado los detalles en 'Mañaneros', como el tipo de ceremonia que será: civil.

"Sí, quiero. Lo quiero todo. En Madrid, en… y en… 🤍 Porque te quiero a ti, porque eres lo mejor que podía pasarme en la vida, o en cien mil vidas más. Total, ya no existe otra… Esta, que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en #baena , tanto en #madrid como en cualquier lugar de #andalucía. Porque, si me estrello… (Que ya lo he hecho…) Habrá merecido la pena una y mil veces. TE QUIERO, como sólo tú te mereces @pedrojoseonieva", ha escrito emocionada Ana Villarubia junto a varias fotos del momento que tuvo lugar la pedida.

"Llega un momento en el que uno se siente lo suficientemente maduro como para decir, bueno, si tomo la decisión y tengo un compromiso, lo ejecuto con todas las consecuencias", ha declarado Ana Villarrubia. Y es que llevan apenas unos meses saliendo, pero lo cierto es que están viviendo una etapa de mucha felicidad. Ella ha querido trasladar a sus compañeros de plató en 'Mañaneros' lo que está viviendo. Porque ambos se conocían desde hace tiempo, pero no fue hasta hace poco cuando quisieron dar un paso más en su relación y empezar a salir. Poco a poco todo fue fluyendo. Hasta ahora, que han decidido comprometerse.

Aunque Ana Villarrubia es muy celosa de su intimidad, sí que ha querido compartir con todos cómo surgió la chispa. Y todo fue por culpa de un ramo de flores que le llegó a ella y que no tenía firma: "No era de él, pero yo recurrí a él. Alguien me envió un ramo de flores de despedida sin firmar, eso me perturbó mucho y recurrí a él. Le llamé para pedirle ayuda y encontramos de quiénes eran las flores", ha explicado entre risas.

Lo que no ha querido desvelar es si Íñigo Onieva y Tamara Falcó, que se dieron el 'sí, quiero' el pasado 8 de julio en El Rincón, acudirán a esta ceremonia civil y al posterior convite. Ana Villarrubia prefiere dejar en el aire la duda, pero todo hace indicar que podría que el empresario y la marquesa de Griñón podrían formar parte de la lista de invitados a esta boda.