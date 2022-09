Blanca Suárez y Javier Rey triunfan como actores, un oficio que les hace entenderse mucho más como pareja. Eso no quita que prueben suerte en otros sectores como, por ejemplo, la moda, algo que acaba de hacer el actor en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde ha desfilado y mostrado unas excelentes dotes. Aunque ella no cree tener la misma destreza para lucir como una modelo sobre una pasarela, sí que se ha pronunciado sobre cómo ve a su chico en esta nueva faceta. «Ha sido una maravilla», ha dicho la guapísima actriz.

Pero, ¿se atrevería ella a hacer lo mismo y meterse durante unas horas en el papel de modelo? Lo cierto es que no. «Ahora tengo un sentido del ridículo muy grande y solamente de pensarlo es como que me empiezan a temblar las piernas y hago como cosas raras. Estoy segura de que saldría a la pasarela y me tropezaría y me pasarían muchísimos dramas«, ha comentado. Si bien prefiere no entrar a valorar cómo está su relación o los planes de maternidad que pudiera tener, sí que confiesa que su pareja es alguien maravilloso, lo que demuestra la admiración que le tiene.

Además, Blanca se ha mojado sobre sus deseos de cara al futuro y, aunque no especifica si son a nivel personal o profesional, sí que insiste en que espera quedarse en cómo está. «Creo que me encantaría quedarme como llevo todos estos años, que creo que soy una persona muy afortunada. Claro que te pasan cosas buenas, a veces un poco menos buenas, pero el balance general es una maravilla. Entonces, ojalá pasen 15 años, 20 y pueda seguir haciendo este balance. Eso sería brutal», finaliza.