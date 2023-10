El accidente mortal que marcó la boda de Blanca Romero y Cayetano Rivera

El 26 de octubre de 2001 Cayetano Rivera y Blanca Romero contrajeron matrimonio en una boda que dos décadas después vuelve al presente. No por nada que implique al novio, de quien se separó solo tres años más tarde, sino con un trágico accidente que marcó para siempre a la familia de la modelo. La madre de Lucía Rivera ha hablado sobre ello en 'MasterChef Celebrity', donde Toñi Moreno le preguntó por su sencillo peinado el día de su enlace, algo que tenía su explicación y que nada tenía que ver con su look. "Entonces todas las novias llevaban el pelo recogido y tú ibas con la melena suelta", decía la presentadora de Canal Sur mientras las dos cocinaban. En ese momento Blanca Romero le dio la razón y Toñi Moreno le preguntó por los motivos por los que había tomado esa decisión. Nadie esperaba que solo unos segundos después su compañera se derrumbaría ante lo que parecía una cuestión sin importancia.

Blanca Romero rompe a llorar al hablar de su boda con Cayetano Rivera

"Veníamos de un entierro, falleció viniendo para la boda mi primo de 29 años, que era un testigo de la boda. Que en paz descanses, Iván, qué grande eres y qué guapo", deslizaba Blanca Romero mientras emitía un sollozo. Dejaba ver que es un tema que a pesar del tiempo transcurrido todavía duele. Lejos de querer maquillarse o producirse para su boda con el torero, la asturiana prefirió limitarse a enfundarse en su vestido y colocarse su velo. Nada más. "No tenía ganas de peinarme ni de vestirme ni de ninguna pijada absurda. Fue en un accidente de coche. Se le enterró una semana antes. Me dejó su regalo en la habitación", explica Blanca Romero.

Huyo de superficialidad y dejó ver sus ojos tristes en un día en el que tuvo a su ser querido muy presente. Y es que su muerte dejó a todo su entorno destrozado, por lo que tanto ella como su familia tuvo que hacer de tripas corazón ese día. "Por eso me peiné ni me pinté", añadía. Unas palabras que dejaban atónica a Toñi Moreno, quien no podía reprimir las lágrimas y acababa llorando junto a su compañera, Blanca Romero. "Pues estabas preciosa", respondía la periodista tratando de poner fin a un momento incómodo para ella.

Así habló Blanca Romero de Cayetano Rivera, su exmarido

Una conversación en la que también recordó cómo en un momento de su vida Cayetano Rivera fue un espejo para ella. Al menos en cuestiones culinarias. Justo mientras limpiaban algunos bacalaos, ella recordó que este pescado nunca fue del agrado del torero. "A mí no me gusta el bacalao porque él no lo comía y entonces yo no lo hacía", aseguró, una anécdota que deja ver que habla de su ex con absoluta normalidad, al igual que su hija Lucía, a quien él adoptó y a quien trata como una hija. "La relación con mi padre es especial, yo me crié con mis abuelos. Que yo no cuente que veo a mi padre no significa que no le vea, nunca ha habido una distancia, en redes no todo se ve", dijo la joven tras ver la luz su libro autobiográfico 'Nada es lo que parece'.