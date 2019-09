3 Dolores tuvo ocho hijos fruto de su amor con Francisco Fernández

Dolores compaginó sus labores hosteleras con el cuidado de sus hijos en los que pronto vio el talento que algunos poseían con los deportes de invierno. Supo entonces que su sitio estaba en Cercedilla y que allí debían crecer sus vástagos y no en el barrio de Carabanchel en el que vivían antes de los años 60.“Para mí han sido muy duro vivir aquí, sobre todo, los inviernos. Pero siempre he entendido que esto era buenísimo para mis hijos, pero no saben lo que he sufrido”, declaraba la mujer en televisión hace ahora 9 años.