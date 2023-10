Bizarrap ahora es Bizapop: las claves de su nueva sesión

Bizarrap, famoso por sus icónicas "Music Sessions" (como la de Shakira), ha dado el pistoletazo de salida a su nueva era. El conocido productor argentino deja atrás su nombre y adquiere el de 'Bizapop' de cara a la promoción de su nueva sesión. El pasado lunes, 25 de septiembre, se materializó el cambio de registro y dejó a todos boquiabiertos e intrigados por saber qué es lo que tiene preparado. Como era de esperar, las teorías y especulaciones acerca de su nuevo tema y quién colaborará con él no han dejado de cesar. Además, de las dudas sobre si el pop estará ahora más presente en el artista. A la espera de que llegue el 4 de octubre y se desvele el misterio, en SEMANA te explicamos las claves de lo que podemos encontrarnos.

Si algo caracteriza a Bizarrap es su forma de anunciar sus sesiones musicales. Primero, el productor musical cambió su nombre a 'Bizapop'. Después, publicó un extenso tráiler de nueve minutos para cebar la 'BZRP Music Sessions 57' inspirándose en la película de 'El lobo de Wall Street'. Para llevar a cabo este vídeo, el argentino contó con el cantante Louta, con quien hizo la sesión número 20 en 2019, para dirigirlo.

En el tráiler observamos a Bizarrap celebrando de manera eufórica en una oficina junto a sus compañeros que había alcanzando 8.500 millones de reproducciones en Spotify. Emulando a la película protagonizada por Dicaprio, el actor Guillermo Francella, que interprete al jefe del productor en el tráiler, aparece y le pide que vaya a su despacho para hablar. "La gente no elige qué música escuchar, sino la música elige quién quiere que la escuche", le dice. Una promoción sin precedentes, perfectamente orquestada, que hace pensar que la persona elegida para llevar a cabo la sesión número 57 es un peso pesado de la industria musical. Y entre los nombres que más se repiten en las teorías de los fans se encuentran Justin Bieber y Rosalía.

Justin Bieber, ¿la nueva colaboración de Bizarrap?

Los fans de Bizarrap aseguran que su cambio de nombre a Bizapop significa que el o la cantante que le acompañarán en su próximo hit abraza el pop. Muchos creen que es Justin Bieber debido a varios 'easter eggs' (mensajes ocultos) que aparecen en el tráiler promocional. En concreto, se trataría de la foto que aparece debajo del disco de oro colgado en la pared del despacho del jefe. Da la impresión de que se trata de una de las portadas del joven músico.

Sin embargo, las teorías van más allá. Debido a la notable inspiración del tráiler en la película de 'El lobo de Wall Street', hay que recordar que el personaje de Leonardo Dicaprio se llamaba Jordan Belfort. Es decir, JB, las mismas iniciales que Justin Bieber. De la misma forma, al inicio del vídeo podemos escuchar la canción 'Baby again', de Skrillex, Four Teo y Fred Again. Las teorías aseguran que Bizarrap ha querido hacer mención a 'Baby', la conocida canción del cantante, quien además tiene una colaboración con Skrillex.

¿R de Rosalía o Rihanna?

Tras la sesión de Shakira, las miradas están puestas sobre Rosalía y el deseo de que haga una canción hablando de su ruptura con Rauw Alejandro. Y podría ser. En el vídeo publicado por Bizarrap aparece un post-it azul en el que hay escrito una R en mayúscula. Un fragmento que no ha pasado desapercibido puesto que aparece después de que otro trabajador de la oficina se suba a la mesa con un casco de moto en la cabeza. En clara referencia a la era Motomami de la catalana.

¿Y si la R hace referencia a otra artista? Es quizá la pregunta del millón. Las teorías también explican que podría hacer referencia al regreso a la música de Rihanna. Esto se debe a que la tipografía de la letra escrita en el post-it azul es muy similar a la del logo de la cantante.

Las otras teorías: de Lali Espósito a Belinda

En el momento del cambio de Bizarrap a Bizapop se produjeron dos movimientos que hicieron levantar todas las sospechas. En concreto, nada más producirse, muchos pensaron que sería Lali Espósito quien protagonizaría la sesión número 57. Pero rápidamente quedó en el aire debido a que Belinda cambió el nick de su nombre en Instagram pasándose a llamar 'Belindapop'. Además, ambos comenzaron a seguirse mutuamente. El 4 de octubre conoceremos todas las respuestas.