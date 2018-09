3 Un dardo a Elena Tablada de Rosanna Zanetti

La modelo no ha quiso quedarse atrás y optó por explicar el motivo por el que había tenido ese gesto con la pequeña. Lo hizo, cómo no, a través de las redes sociales: “Con el tiempo me he dado cuenta que es más fácil juzgar, pero muy difícil ser justo. Concienciar es una tarea del día a día. Tratemos de no ver solo las cosas malas en cada acción. Que el primer pensamiento sobre lo que nos rodea o acontece no sea negativo. Cuando haces un estudio internodescubres que lo que te molesta en los demás es un reflejo de nosotros mismo que, por error, plasmamos en la otra persona. ¡No hay que ver maldad donde hay amor”.