Bigote Arrocet está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. El humorista cumple 70 años en su mujer momento con María Teresa Campos, aunque en el día en el que tenía que soplar las velas se encontraba muy lejos de la veterana periodista. Sin embargo, el también cantante se llevó una grata sorpresa.

Este fin de semana, Edmundo Arrocet se encontraba en Marbella para asistir en la elección «Linda de España», en donde participaba como jurado. Durante la cena, el humorista se llevó una gran sorpresa. El resto de los miembros del jurado quiso que la pareja de María Teresa Campos celebrase su cumpleaños por todo lo alto y le sacaron una espectacular y deliciosa tarta a la que no le faltaba ningún tipo de detalle.

Edmundo no dudó en compartir su día más especial en compañía de los allí presentes y sopló las velas de la tarta, que contaba con dos enormes bengalas y una diversa selección de frutos rojos, delante de todos los invitados a la cena. Entre ellos se encontraba Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada, así como María Bravo.

A pesar de que en este día tan especial no ha podido estar con su pareja, seguro que en los próximos días celebran el cumpleaños del humorista por todo lo alto. El noviazgo entre Bigote y María Teresa podría definirse como una relación basada en el amor y en la libertad individual de cada uno. Que si se casan o no es una de las grandes incógnitas de esta pareja. Lo cierto es que a muchos admiradores de la presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ les haría mucha ilusión verla dando el ‘sí, quiero’ al humorista, pero la idea de contraer matrimonio no entra en sus planes.

