Bigote Arrocet sorprende con su alegato en defensa de María Teresa Campos

María Teresa Campos desde hace años ha reivindicado que se le valore en televisión. "Veo a personas a las que siempre les dan las cosas y no entiendo por qué", llegó a decir hace algún tiempo. Sin ofertas sobre la mesa y sin posibilidad de trabajar en lo que tanto ama, han sido muchas las ocasiones en las que ha lanzado un órdago a Telecinco, siendo 'La Campos móvil' su último proyecto. Días después de que la presentadora haya acaparado todas las miradas por su preocupante estado de salud, su ex Bigote Arrocet ha concedido sus primeras declaraciones para defender a María Teresa, con la que ya no mantiene ningún contacto. Terminaron su relación hace cuatro años, sin embargo, desde entonces no se han visto, tampoco han hablado ni acercado posturas. Eso no quita que el humorista siga teniendo cariño hacia la malagueña, con la que mantuvo una relación de un lustro y compartió infinidad de momentos juntos.

Vídeo: Europa Press

"Espero que esté bien y que, por favor, reconozcan todas las cosas maravillosas que ella ha hecho que es importantísimo porque tienen ahí a María Teresa que tiene programas a punta pala, entrevistando a los más importantes del mundo e imagínate cómo no va a tener pildoritas en ciertos programas porque ella tiene mucho. Tanto los libros, como las canciones, los programas, etc. Eso me duele que España no reconozca a su gente hasta que mueren", ha dicho frente a las cámaras. De este modo, ha sacado las garras para defender a alguien de su pasado y mostrar una actitud sorprendente, aunque dejando claro que sus caminos se separaron en el pasado y que no tiene ninguna intención de que se vuelvan a unir.

María Teresa Campos ha reducido al máximo sus apariciones públicas debido a su delicado momento. Sus hijas la protegen y velan por su tranquilidad, si bien son conscientes del interés que sigue despertando la que fuera reina de las mañanas. A sus 81 años, la periodista ya está jubilada y alejada del ruido mediático, eso sí, con un sabor de boca agridulce. Ella jamás quiso retirarse y esperó que alguna cadena de televisión le diera una oportunidad, un trabajo en el que ella se sintiera completamente a gusto e identificada con lo que estaba haciendo. Se ha lamentado muchas veces por la ausencia de ofertas, pero ya está resignada y rodeada de sus seres queridos, quienes se preocupan porque esté bien.

Resulta impactante la nueva reacción de Bigote Arrocet, que ha sacado la cara por su expareja en un momento complicado para ella. Ha querido hacer un llamamiento para que se tenga en cuenta a María Teresa y se la valore como se merece, un vídeo con todas sus declaraciones que no te puedes perder.