Bigote Arrocet lleva algún tiempo desaparecido. Pocos saben de su paradero, siendo antes del verano cuando abandonó nuestro país. El cómico viajó a Chile, tal y como confirma su amiga Gema Serrano, quien está en continuo contacto con él. Ha vuelto a su tierra para estar cerca de su familia, de hecho, está instalado en casa de un hermano, aunque la razón de ello no es porque esté pasando un mal momento económico. El ex de María Teresa Campos goza de tranquilidad en lo que a sus cuentas se refiere y así lo mantiene Serrano frente a las cámaras. «Está en Chile, por fin, se está viendo lo que yo decía, que él tiene su dinero y no está arruinado, cuentan con que ha vendido unos terrenos, pero todavía tiene terrenos», comenta. Su economía no se ha visto resentida y, aunque no vive a todo tren, sigue pudiendo darse ciertos caprichos y vivir con comodidad, al menos, así lo asegura su círculo más cercano.

Vídeo: Europa Press

En Chile pasa temporadas, ya que además de seres queridos, tiene varios negocios allí que le permite tener sustento económico. Allí pasó la pandemia, así como otros impasse de tiempo, ya que puede supervisar de primera mano todo lo que le atañe a nivel laboral. Aunque no siempre ha tenido esta tranquilidad económica, pues, tal y como pudo saber SEMANA, la Agencia Tributaria en más de una ocasión le ha reclamado dinero. En el año 2014 el fisco le investigó y le solicitaron 700.000 euros, una cifra que pudo satisfacer con su participación en ‘Supervivientes’ y varias entrevistas a diferentes medios de comunicación.

Gema explica en el vídeo que te ofrecemos en este artículo cuáles son sus intenciones a partir de otoño, así como cuál es su situación sentimental. Se sabe que está soltero, pero ¿está ilusionado?, ¿ha conocido a alguien por el que actualmente beba los vientos? Quizás sea a su vuelta a nuestro país cuando explique cómo se encuentra su corazón, aunque habrá que esperar para despejar esta duda. Tiene previsto viajar a Málaga próximamente, en concreto, a casa de un pintor, con quien no solo comparte secretos, sino también pasión por este arte. Manolo Rincón es su confidente en nuestro país, alguien que le hace desconectar y olvidarse del mundanal ruido, aunque sea por un tiempo.

Mucho se ha hablado sobre si Bigote Arrocet vuelve a estar enamorado, una incógnita que él hace tiempo que no detalla. Aunque no es la único sobre lo que opina Gema, prueba de ello, las palabras que le dedica al clan de las Campos, de quien «dice que no le sorprende nada». La periodista ha criticado la última intervención televisiva de Terelu Campos en ‘Sábado Deluxe’, programa en el que entrevistó a su hija Alejandra Rubio. Alcanzó buenos datos en lo que a audiencia se refiere, aunque pareció no convencer a todo el mundo. «Les deseo lo mejor, sinceramente. Para mí las Campos-Borrego no me sorprenden nada, lógicamente no hay otra manera de sobrevivir. Como yo me dedico a otra cosa no tengo que estar todo el día en televisión dejando que me insulten o siendo humillada», continúa.