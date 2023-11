Bigote Arrocet rompe a llorar al hablar de su ruptura con María Teresa Campos Me fui queriéndola

Edmundo 'Bigote' Arrocet se ha sentado en el sillón de Risto Mejide para contar su verdad alto y claro. "Asegura que le han convertido en el malo de la película", empezaba diciendo el presentador de 'Viajando con Chester', donde ha concedido una nueva entrevista. Los dos hombres han comenzado su íntima conversación hablando de la muerte. "Cuando uno se muere, toca rendirle cuentas al jefe y hay que tener la conciencia tranquila. Yo la tengo, gracias a Dios", explicaba el cómico. Una llamativa pregunta y respuesta teniendo en cuenta que, menos de un mes después del fallecimiento de quien fuera su pareja, la gran María Teresa Campos, Bigote desvelaba cuestiones íntimas de su relación en otra entrevista. Previo pago, cabe resaltar. En esta ocasión, el cómico también ha hablado de 'Teresita', como se refiere a ella cariñosamente. No ha podido evitar emocionarse, sobre todo cuando ha recordado cómo pusieron fin a su romance.

Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos: "Yo la conocí en su magnitud. Tenía tanta vida"

"No fue un aquí te pillo, aquí te mato. A ciertas edades, no estás para hacer el indio. Yo la conocí en su magnitud. Y nos gustamos. Hablabas con ella y a los cinco minutos se borraba todo lo que había alrededor. Se difuminada. Tenía tanta vida...", confesaba Bigote Arrocet sobre el inicio de su relación con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, con la que estuvo seis años. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos al domicilio que la comunicadora tenía en la exclusiva urbanización madrileña de la Moraleja. Esto, a pesar de que su plan era irse a vivir a Gran Canarias. Unos planes que cambió por estar al lado de su pareja, ha relatado.

"El problema es que, de repente, te das cuenta que aparecen omniscientes y omnipresentes que saben lo que vas a hacer y lo que piensas. Y empiezo a escuchar a personas hablar sobre nosotros como si estuvieran viviendo con nosotros. Como si estuvieran en la cama con nosotros", ha continuado explicando el cómico. Una indirecta sobre la que Risto Mejide le ha preguntado directamente. "¿Te estás refiriendo a sus hijas?", le ha incurrido. "No, no me refiero a Carmen y Terelu", ha contestado con rotundidad, pero sin desvelar de quién hablaba.

Sobre su sonada ruptura con María Teresa Campos, que dejó a la periodista muy afectada, Bigote Arrocet ha desmentido que la dejara por mensaje. "Nunca la dejé por WhatsApp. El día de mi cumpleaños me tenía que ir con Teresa a Málaga. Esa noche hubo una discusión sobre celos. Empezó a ser celosa porque antes no era así. Terelu me dijo que había unas fotografías mías con otra mujer. Yo le dije a ella y a Teresita que era mentira. Que si existían, que me las enseñara. ¿Tú te crees que una persona inteligente como ella iba a aguantar a alguien que la mintiera durante seis años", ha sentenciado el argentino.

La pareja terminó después de esta pelea. La tercera que mantuvieron en toda su relación. "¿A la tercera discusión la dejaste?", le ha preguntado Risto Mejide. "Sí. No estoy para discutir por mentiras. Si María Teresa sabía que no había habido ese WhatsApp, ¿por qué no lo dijo?", le ha contestado. Ha sido en ese momento, recordando la ruptura, cuando Bigote Arrocet se ha roto. "Ha sido muy lindo estar contigo, pero me voy. Y que sepas que me voy queriéndote. El resto, un misterio. Y a la semana siguiente me encuentro que ha publicado un comunicado en el que finiquita la relación. Y yo no la hice y la publicó frente a toda España. La carta terminó cualquier posibilidad de relación", ha asegurado entre lágrimas.