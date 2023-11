Bigote Arrocet habla claro sobre cómo quiere vivir su actual romance: "con toda la intensidad posible"

Bigote Arrocet vive un momento sentimental muy convulso. Por un lado, ha declarado el gran vacío que ha dejado en su corazón la desaparición de María Teresa y siempre ha negado cualquier tipo de infidelidad. Tampoco acepta que se diga de él que dejó a la periodista por WhatsApp. Pero también es cierto que no ha tardado en rehacer su vida sentimental. Desde hace meses, se le relaciona con una mujer de nacionalidad británica. Según él, esta nueva relación le hace muy feliz. Solo existe entre ellos un inconveniente que esperan solventar muy pronto: es una relación a distancia.

Por el momento no hay planes de boda

La relación está cada vez más consolidada y Bigote no esconde sus sentimientos hacia esta mujer. Eso sí, asegura que de momento no hay planes de boda. Esto sería una gran sorpresa si tenemos en cuenta de que ni tan siquiera han hecho oficial su romance. El motivo por el cual esta mujer todavía permanece en el anonimato no se sabe. "No es mi novia, tenemos una edad en la que ya ciertos términos no son necesarios. Es verdad que estoy conociendo a una mujer, pero creo que debo vivirlo con todas las ganas e intensidad posibles", ha declarado al medio '20 minutos'.

Por su parte, Carmen Borrego no ha tardado en responder de forma rotunda: “Que sea muy feliz con su novia británica, que cuenta que se case, que tenga la pensión de esa novia y que nos deje en paz”. Esta declaración no solo revela su anhelo de que Bigote finalmente se desvincule tanto de ella como de su hermana Terelu Campos, sino que también deje ya de hablar de María Teresa Campos, una persona que no tiene la posibilidad de responder a las afirmaciones que él está haciendo sobre ella en distintos medios de comunicación.

Entre Bigote Arrocet y su nueva novia surgió el amor con un flechazo

La relación entre Bigote y la mujer británica comenzó en marzo de este año. Se les vio juntos por primera vez en Río de Janeiro. Allí disfrutaron momentos muy románticos en la playa y en un restaurante. Después, marcharon de viaje a Buenos Aires. Curiosamente, Londres, ciudad donde reside esta mujer, es también la localidad donde vive Maximiliano, el hijo de Edmundo Arrocet, con su familia. Bigote conoció a esta mujer a través de un amigo común y, desde el inicio, han hecho buenas migas. Al parecer, la relación "va viento en popa".

Las personas cercanas a Bigote que han conocido a esta mujer hablan bien de ella. Destacan que es buena persona, muy sociable, inteligente y atractiva. Según señalan fuentes cercanas a Bigote Arrocet, al humorista se le ve muy feliz con ella. La persona que destapó el tema y hablo de la novia de Bigote, fue su hija Gabriela Arrocet.

Londres, epicentro del romance

Cuando participó en el programa 'Supervivientes 2023' dijo lo siguiente: "Mi papá tiene novia, está muy bien, tampoco le guarda ningún rencor a nadie porque es una persona muy sana de corazón y le desea lo mejor a María Teresa porque es la persona que fue su pareja". Esa misma información fue la que confirmó su nieto Benuá cuando Jorge Javier le preguntó sobre el tema: "El nombre no lo sé. Me lo dijo hace dos días. Se conocieron en Londres".