La sorprendente actitud de Bigote Arrocet al responder a los dardos de Meli Camacho

Las declaraciones de Meli Camacho en el último número de SEMANA han reabierto la guerra entre el clan Campos y Bigote Arrocet. La gran amiga de María Teresa ha protagonizado una incendiaria entrevista en la que ha atacado duramente algunas de las actitudes que el humorista tuvo en su relación con la periodista. Unas palabras a las que ahora ha reaccionado el protagonista.

Bigote Arrocet se ha topado con los medios de comunicación mientras paseaba con su hermana por las calles de Madrid. Un momento en el que no ha tenido reparo en desmentir los reproches de Meli Camacho de manera tajante: “Me parece muy bien, que digan lo que quieran”, ha zanjado. El cómico no ha querido dar más detalles de su opinión sobre el testimonio de uno de los pilares fundamentales de María Teresa Campos en vida, el cual le deja en una muy mala posición.

Quien sí ha querido hablar largo y tendido sobre el asunto ha sido Alejandra Rubio. En su intervención en ‘Así es la vida’, la joven se ha posicionado con Meli al considerar que el ex de su abuela es “bastante manipulador”: “Meli, desde que yo tengo uso de razón, es íntima de mi abuela. Yo he pasado todos los veranos y toda mi infancia con ella y ella siempre ha estado a su lado y ha visto muchas cosas”, ha asegurado. Además, considera que ella es la persona perfecta para hablar sobre la relación de Edmundo y María Teresa, ya que “con un amigo compartes mucho más que con la familia no compartes, y si ha hablado y ha hablado tan claro y contundente es porque está harta de escuchar mentiras y todo lo que se está diciendo”.

Meli Camacho rompe su silencio por primera vez en SEMANA

Meli Camacho no ha podido más. Han pasado casi tres meses desde que María Teresa Campos murió, y sin embargo, su mejor amiga no ha hablado hasta ahora. En este tiempo, los cruces de dardos entre las hijas de la fallecida y Bigote Arrocet han sido prácticamente diarios, pero nadie más se había atrevido a dar su versión de los hechos hasta que la entrevistada lo ha hecho para SEMANA.

Como miembro del círculo más íntimo de la que fuera presentadora, Meli ha tenido oportunidad de vivir tanto viajes como algunas situaciones cotidianas de la matriarca de las Campos con el humorista, a quien ha tachado de “farsante” e “impostor”, además de “cruel” con su ex e “indigno” por haber salido “a la palestra con mentiras una vez fallecida Teresa”.

El objetivo de la entrevistada con su aparición en SEMANA no es otro que desenmascarar al hombre que, según ella, más daño hizo a su amiga.