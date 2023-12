Vídeo: Europa Press

Las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. no han dejado indiferente a nadie. En su pasada intervención en ‘¡De Viernes!’, el hijo de Bárbara Rey aseguró que su madre “hizo un montaje con Bigote Arrocet para fastidiar a María Teresa”. Unas palabras a las que ahora ha reaccionado ante las cámaras el tercero en discordia, Edmundo.

El humorista lo tiene claro, y en ningún momento quiso hacer daño a su exnovia: “Decir eso es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza para mí (…) Yo dejé a Bárbara porque yo me iba a Perú. No sé si era ese día o el día siguiente que me fui a Perú y volví al mes y medio. Después cuando volví, cada uno teníamos una vida, ella sus cosas, yo las mías, pero somos amigos”, ha contado a los medios de comunicación presentes en la capital. Además, también ha hecho referencia a la historia que María Teresa Campos le contó sobre el juicio que tuvo con la vedette.