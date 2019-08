El periplo de Bigote Arrocet por Chile ha generado una polémica que ni el propio humorista imaginaba. ¿La razón? La duración de su viaje, pues se ha alargado hasta casi dos meses, multiplicando de este modo los rumores de crisis con María Teresa Campos. Mientras el círculo de la presentadora ya se había pronunciado, la familia del cómico permanecía en silencio. Hasta ahora. La revista ‘Semana’ ha logrado hablar con Peti Arrocet, hermana de Edmundo, quien se ha mostrado indignada con los intensos rumores que han tenido lugar en los últimos días.

Al otro del teléfono atiende Peti, que confirma que Bigote todavía se encuentra en Chile, revelando que en tan solo unos días hará las maletas para regresar a Madrid. De hecho, niega en rotundo que exista alguna crisis con María Teresa , tanto es así que la malagueña y su pareja Edmundo mantienen conversaciones telefónicas diariamente. «Hablamos todos los días con Teresita. Sabemos que ella está bien (…) Se ha ido tanto tiempo de viaje por atenderme a mí, a su hija y a los negocios«, revela Peti a este medio.

Y es que hace tan solo unos meses fallecía la primera mujer de Bigote, por lo que se vio obligado como padre a apoyar a su primogénita. Sin embargo, parece que no es el único familiar al que está sirviendo como cimiento. «Mi hermano está todo el tiempo conmigo«, confiesa Peti en declaraciones exclusivas. Pero, ¿qué opina su entorno de los rumores que apuntaban a fotografías de Bigote Arrocet con otras mujeres que no eran la presentadora? Peti lo tiene claro: «no es verdad. Él siempre está a mi lado». Unas palabras con las que quiere poner a todas las especulaciones que se han visto disparadas en los últimos días y sobre las que María Teresa Campos no se ha querido pronunciar. Al menos, por el momento.