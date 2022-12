No termina el año bien para Bigote Arrocet (73). Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la Hacienda española le reclama una deuda de 126.997,96 euros. El cómico se une, de esta forma, a la lista de personajes populares que tienen problemas con el Fisco, algunos incluso están pleiteando en los tribunales porque no están de acuerdo con la cantidad que se les reclama.

Aunque durante sus seis años de relación con María Teresa Campos (81) hubo voces que afirmaban que Bigote vivía de ella, otras aseguraban que el actor tiene prósperos negocios, tanto en España como en su Chile natal. Lo cierto es que ahora tiene una deuda con Hacienda, que le reclama una gran cantidad de dinero.

El Fisco español le reclama unos 127.000 euros

El humorista ha tenido durante años una relación muy cercana con nuestro país. Aquí ha participado en diferentes programas de televisión como los ‘realities’ de ‘Supervivientes’ o ‘Secret Story’. Después de un tiempo desaparecido, hace unas semanas volvía al foco público y hablaba de María Teresa: “Yo la echo de menos porque es muy graciosa, mil veces más divertida que yo. Sabe que mentalmente siempre me estoy acordando de ella. Fueron seis años en los que fui muy feliz”.

Durante un tiempo había estado desaparecido. Pocos sabían de su paradero después de que antes del verano abandonara nuestro país. El cómico viajó a Chile, tal y como confirmaba su amiga Gemma Serrano, quien está en continuo contacto con él. Tomó la decisión de volver a su tierra para estar cerca de su familia, de hecho, está instalado en casa de un hermano, aunque la razón de ello no es porque esté pasando un mal momento económico.

Bigote Arrocet se instaló en Chile tras desaparecer de España

El ex de María Teresa Campos goza de tranquilidad en lo que a sus cuentas se refiere y así lo mantiene Serrano frente a las cámaras. «Está en Chile, por fin, se está viendo lo que yo decía, que él tiene su dinero y no está arruinado, cuentan con que ha vendido unos terrenos, pero todavía tiene terrenos», comentaba. Su economía no se ha visto resentida y, aunque no vive a todo tren, sigue pudiendo darse ciertos caprichos y vivir con comodidad, al menos, así lo asegura su círculo más cercano. Eso sí, ahora tiene que hacer frente a una reclamación de Hacienda. ¿Cómo se habrá tomado esta noticia?

Otros problemas económicos

No es la primera vez que Bigote Arrocet tiene problemas con Hacienda. Y es que tal y como pudo saber SEMANA, la Agencia Tributaria en más de una ocasión le ha reclamado dinero. En el año 2014 el fisco le investigó y le solicitaron 700.000 euros, una cifra que pudo satisfacer con su participación en ‘Supervivientes’ y varias entrevistas a diferentes medios de comunicación.