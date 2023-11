Bigote Arrocet asegura que las Campos le deben 50.000 euros

Bigote Arrocet ha sido, una vez más, el centro de la polémica tras sus recientes declaraciones en el programa "Chester", el programa que presenta Risto Mejide. Con gran firmeza, volvió a desmentir que terminara con María Teresa Campos por medio de un mensaje de WhatsApp y de vivir a costa de la mítica presentadora fallecida durante los seis años que duró su relación.

Bigote ha sido generoso con las Campos

Y quiso dejar muy clara su postura, contradiciendo muchas de las informaciones que se han publicado sobre él. El humorista explicó que su presencia en el hogar de las Campos era de su relación sentimental con María Teresa, no porque dependiera económicamente de ella. Es más, quiere que se sepa que en diversas ocasiones fue él quien proporcionó ayuda económica a las Campos.

A pesar de haber mantenido siempre en secreto este tema, el humorista se ha visto obligado a poner las cartas sobre la mesa para desmentir todas las falsedades que han dicho sobre él tanto Carmen Borrego como Terelu Campos. Revela que en un acto de generosidad discreta, prestó dinero a Terelu, un gesto que, por otra parte, habría tenido con cualquier persona de su entorno que se encontrara en una circunstancia de necesidad.

Tan solo quiere defender su honor de las acusaciones falsas

“Siempre se lo presté encantado, como cuando ayudé a Teresita la primera vez en Málaga al ver sus ojos llorosos”, afirma Arrocet, asegurando, además, que Terelu siempre le devolvió las sumas de dinero prestadas. Él recalca que jamás hubiera sacado a la luz pública estos asuntos de no ser por la necesidad de defender su honorabilidad ante las críticas que, sostiene, han manchado su reputación.

Bigote Arrocet ha aportado nuevos detalles al medio 'Informalia' sobre los préstamos económicos que realizó a María Teresa Campos, elevando la cifra a un total de 50,000 euros. Arrocet relata que el primer préstamo ascendió a 10,000 euros, una cantidad que María Teresa, al parecer, necesitaba de forma urgente. Asegura que esa cantidad era de una cuenta bancaria de su hija. Más tarde, les hizo un segundo préstamo de 40,000 euros.

María Teresa Campos fue una persona muy especial

A pesar de las cuantiosas sumas prestadas, Arrocet sostiene que la deuda no ha sido saldada. Aclara que ha intentado hablar con ellas, en reiteradas ocasiones, para abordar el tema y recuperar su dinero, pero esas conversaciones nunca se han producido. Su intento de esclarecer la situación y reclamar lo prestado, hasta el momento, no ha tenido éxito.

Para Bigote Arrocet, su ex pareja, María Teresa Campos fue una persona muy especial. "No fue un aquí te pillo, aquí te mato. A ciertas edades, no estás para hacer el indio. Yo la conocí en su magnitud. Y nos gustamos. Hablabas con ella y a los cinco minutos se borraba todo lo que había alrededor. Se difuminada. Tenía tanta vida...", confesó emocionado ante la mirada fija de Risto Mejide.