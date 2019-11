6 El humorista aclara el punto actual de su relación

“Yo he escuchado que me han dejado la maleta en la puerta de casa, que yo soy un chulo, que yo ando con otras mujeres, que estoy arruinado, que me muero… es una cosa espectacular… y anoche estuvimos hablando que vamos a cumplir seis años juntos», ha comenzado diciendo antes de decir la última frase lapidaria.