Big Joke da la estocada final sobre la situación económica real de Daniel Sancho y su familia

Daniel Sancho está obligado a tener un abogado en Tailandia para ser defendido del presunto asesinato de Edwin Arrieta. Su último letrado de oficio abandonaba su caso, pues no aprobaba la estrategia del equipo legal de España. "Pocos abogados pueden estar de acuerdo con ello", deslizaba. Una drástica decisión tras la que el hijo de Rodolfo Sancho vuelve a la misma casilla de salida y es que de nuevo la Corte tailandesa debe designarle uno de oficio. Mientras llega la próxima vista y, por supuesto, el juicio son muchos los que están dando su opinión, siendo Big Joke, el número dos de la policía, el último en pronunciarse. Tras poner en entredicho la última versión de Daniel Sancho ha hecho hincapié en la situación económica del hijo de Rodolfo Sancho, la cual no sería tan boyante como algunos se podían llegar a pensar.

El número dos de la policía tailandesa habla del baile de abogados de Daniel Sancho

"Creo que Daniel Sancho dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara. Si lo tuviera no hubiera confesado y hubiera tenido otra estrategia. El abogado no es el mejor del país, porque desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a uno que luche por él en este caso”, ha dicho el policía. Unas incendiarias declaraciones en las que no solo habla de la capacidad de Daniel Sancho o su familia, sino en las que incluso 'dispara' contra Marcos García Montes, abogado contratado por Rodolfo Sancho en España.

El investigador de la policía tailandesa ha seguido muy de cerca todo el caso de Daniel y sabe qué pruebas se han recabado antes de que el joven de 29 años sea juzgado. En concreto, hace alusión a las marcas halladas en el cuerpo de la víctima, las cuales sí coincidirían con la pelea de la que habló Sancho en su confesión. "El ojo derecho estaba dañado por un puñetazo, también está el corte y la fractura en la nariz por un puñetazo. Las pruebas y las confesiones coinciden. Fue por una pelea", explica en su entrevista de 'TardeAR'.

Eso sí, ha querido matizar que el relato de Daniel ofreció en un principio no se ajusta al dado meses después. Mientras ahora habla de "violación", lo cierto es que en su día no mencionó que fuera en defensa propia. Un atenuante al que no le dan toda veracidad y cuyo futuro podría complicarse todavía más por sus últimos movimientos. Big Joke no cree las últimas versiones de Daniel y está completamente convencido de que no le quedará más remedio que cumplir condena en el sudeste asiático, a pesar de que su intención es regresar a España. "No le dijo eso a la policía, admitió que mató a Edwin, que se estaba peleando con él, no dijo que fuera en defensa propia. Le aseguro que no le enviaremos de regreso, si se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado en Tailandia", comentó él.

Habrá que esperar al próximo 27 de noviembre para que la Fiscalía aporte más pruebas contra Daniel y él declare de nuevo. Meses más tarde será cuando dé comienzo su juicio, un proceso en el que cada vez hay más miradas puestas.