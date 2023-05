Bibiana Fernández reaparece tras su operación: "No duermo bien"

Bibiana Fernández ha sido intervenida de una operación quirúrgica recientemente. La actriz y colaboradora de televisión se sometía hace solo unos días a una intervención en su pecho, pues le habían encontrado líquido en la axila. Aunque este podría no ser el único retoque al se ha sometido, ya que reapareció en sus redes sociales con unos esparadrapos en sus orejas y sin una arruga en su rostro, cambio del que todavía apenas ha dado datos. Mientras muchos se preguntan cómo está, ella ha dado la última hora en el universo 2.0. Si bien ya recibió el alta hospitalaria, lo cierto es que está tan incómoda que ni siquiera es capaz de conciliar el sueño ni de día ni de noche.

"Fui a recoger a los niños porque no sabemos vivir separados, pero tengo que estar quieta hasta el miércoles. Me quitaron los puntos hace dos días y no duermo bien. Gracias por preocuparos", ha dicho Bibiana Fernández. En un vídeo en el que se reencuentra con sus mascotas, Bibiana Fernández demuestra tener poca movilidad ahora. Debe tener cuidado y seguir las recomendaciones médicas, aunque desearía su deseo sería llevarse a sus cuatro canes a casa. Sabe que lo responsable es centrarse en su evolución y no hacer esfuerzos para que el post operatorio salga bien y ella pronto pueda volver a sus quehaceres, entre otros, su trabajo.

"Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras, lo importante era el pecho gracias a Dios porque había líquido en la axila", dijo la tertuliana. Poco antes comunicó que cerraba sus redes sociales "por reforma": "Tengo que cambiar el pecho y aprovecho algo en el cuello. Es ahora o nunca. Una es un poco mutante. Cortarte el pescuezo y a las veinticuatro horas estar así de bien no es normal".

Fue el 4 de mayo cuando ella comunicó que estaba hospitalizada, un ingreso en el que una vez más hizo gala de su humor y que ha llevado a que muchos de sus amigos le manden mensajes de ánimo. Antonio Banderas, Vanesa Martín, Paula Echevarría o Rossy de Palma son solo algunos de los rostros que le han hecho llegar todo su cariño.