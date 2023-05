Los últimos días han sido muy duros para Bibiana Fernández. El pasado jueves, la exvedette sorprendía a todos compartiendo una imagen desde el hospital, donde tuvo que ser ingresada para someterse a una operación de pecho. Días después, mucho más recuperada, recibía el alta hospitalaria y se desplazaba hasta casa donde ha continuado con su recuperación y el reposo indicado por su médico. Ahora, reaparece con esparadrapos en las orejas pero con un outfit que nada tiene que ver con la bata del hospital de hace unos días. "Ya veis estoy divina, me puse el sombrero porque tengo los esparadrapos en las orejas y sin maquillaje ni pelo, para no mojarme los puntos", dice junto a una espectacular fotografía.

A pesar de encontrarse convaleciente con su operación, Bibiana Fernández no quiere perder su coquetería y así de espectacular ha posado con un perrito poodle. Con una pamela y unas gafas de sol XXL, la actriz hace frente a estos días después de someterse a una operación de pecho que la llevó hasta el hospital. A pesar de haber pasado menos de una semana de su cirugía, Bibiana no puede encontrarse con mejor aspecto físico. Una noticia que celebramos ya que cuando conocimos que se encontraba ingresada en el centro médico saltaron las alarmas y sus seguidores se preocuparon por si podía ser algún problema de salud. Sin embargo, todo parece indicar que estaba relacionado con una cuestión estética de pecho y cuello.

La que fuera chica Almodóvar se encuentra en casa recuperándose tras su última operación

Bibiana Fernández no ha querido entrar en muchos detalles sobre el motivo que le había llevado a tener que ser ingresada en el hospital. Tras conocerse su situación, SEMANA se puso en contacto con ella pero la artista dejó claro que, de momento, no iba a atender ni a llamadas ni a mensajes para contar nada sobre lo ocurrido. Afortunadamente y a juzgar por las imágenes que comparte en su perfil de Instagram, Bibiana se encuentra muy recuperada y disfruta de estos días soleados en su casa de la capital madrileña.

Bibiana Fernández tuvo que ser ingresada en el hospital para someterse a una cirugía

Hace unos días, Bibiana Fernández sorprendía apareciendo de esta guisa desde el hospital. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila", comenzaba diciendo. "Sin pasar 24 horas estar así no es normal. El Doctor me dice que no hable y yo estoy hecha un loro", bromeaba desde el hospital al hablar de su paso por quirófano. "Tengo hasta esparadrapos en las orejas", añadía. Unos esparadrapos que continúan formando parte de su atuendo y que ella intenta disimular con grandes sombreros y accesorios.

Días antes de someterse al bisturí, ya había revelado que tenía previsto pasar por quirófano por algo relacionado con su pecho: "Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca", dijo por aquel entonces. La que fuera chica Almodóvar siempre ha estado muy pendiente de su imagen y, aunque su salud siempre ha sido de hierro, algún que otro bache de salud le ha hecho pasar por el centro médico. Sin embargo y afortunadamente, todo ha salido perfecto y Bibiana Fernández ya se encuentra muy recuperada de su última intervención.