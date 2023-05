Bibiana Fernández, ingresada en el hospital

Bibiana Fernández ha sorprendido a todos compartiendo una imagen desde el hospital. La exvedette se encuentra ingresada en un centro médico después de someterse a una intervención quirúrgica relacionada con su pecho. Sin querer revelar los motivos exactos que le han llevado a permanecer ingresada, Bibiana ha querido aclarar que se encuentra bien de salud. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila", ha comenzado diciendo sin revelar muchos más detalles sobre su problema de salud que ha concluido en el centro hospitalario.

La colaboradora de televisión se ha mostrado muy agradecida con su médico y el equipo que le rodea. "Sin pasar 24 horas estar así no es normal. El Doctor me dice que no hable y yo estoy hecha un loro", dice tirando de humor en esta situación delicada. Sin revelar mucho más sobre su estancia en el hospital, asegura que "tengo hasta esparadrapos en las orejas". Días antes de someterse a esta intervención, ya confesó que tenía que pasar por quirófano por algo relacionado con su pecho: "Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca", dijo.

A pesar de que no se han revelado muchos datos sobre su ingreso en el hospital, Bibiana Fernández ha recibido el cariño de los suyos. Uno de los primeros en preocuparse por ella ha sido el mismísimo Antonio Banderas: "Querida amiga, mucho ánimo", le escribía. Han sido muchos los rostros famosos y anónimos que han mostrado su preocupación por Bibiana tras descubrirse que se encuentra ingresada: "Olvídate de la vanidad. Tú eres bonita siempre. Ánimo y a recuperarte prontito. Te quiero", "Mucho ánimo. Estás preciosa igualmente querida. Un besazo enorme mi rubia favorita" o "Eres bonita por dentro y por fuera. Un beso grande desde Málaga donde te ví por primera vez y tuve que mirarte con la boca abierta de lo guapa que me parecistes" son algunos de los mensajes de cariño y apoyo que está recibiendo en estos momentos tan delicados.

Bibiana Fernández ha tenido una salud de hierro, sin embargo no es la primera vez que se ve obligada a pasar un tiempo en el hospital. En el año 2019, Bibiana Fernández tuvo que ser operada de una rotura en su dedo del pie derecho. Una operación que tuvo lugar en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Esto fue un duro varapalo para ella, ya que se vio obligada a cancelar su obra de teatro 'El amor está en el aire', obra musical que protagoniza junto a quien ella llama su hermano, el actor Manuel Bandera en el Teatro Fígaro de Madrid. Afortunadamente y a juzgar por sus palabras, ahora era una operación programada y afortunadamente todo ha salido bien.