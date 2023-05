Nos encontramos en plena cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Un enlace que sigue dando mucho que hablar, especialmente por el cambio de planes de la aristócrata. Esta acaba de encargar un vestido de novia a la firma Carolina Herrera tras el plantón de la firma Sophie et Voilà, que se ha negado a hacer su traje nupcial tan solo dos meses de dar el 'sí, quiero' a su prometido. Sobre este asunto se ha pronunciado este lunes Bibiana Fernández en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora, sincera, ha dejado claro que el principal reto al que se enfrenta la hija de Isabel Preysler no es la contrarreloj para diseñar un nuevo vestido, sino sus kilos de más. "Ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista", ha comenzado diciendo. "Pero cuando se tomó las medidas con las vascas tenía otra talla... supongo que a ninguna vascas de este país le interese decirle que no a Tamara Falcó por la trascendencia que tiene. Wes Gordon (diseñador creativo de Carlina Herrera) se va a encontrar con una mujer que no es la mujer que él recuerda del reality donde ella fue a visitarle. No me estoy metiendo con ella".

"¿Que en África no hay sobrepeso? Señora, tampoco hay comida", dicen desde las redes sociales respecto a Bibiana Fernández

"Ella ya tuvo un problema de salud y cogió peso por algo que no sé lo que es y vuelve a tenerlo. Las mujeres cuando vamos a casarnos normalmente hacemos régimen... Yo le estoy pidiendo a Dios una vida para ser gorda", añadía. Patricia Pardo fue la primera en reaccionar a sus comentarios: "Admiro tu valentía porque se puede malinterpretar". Por su parte, Alessandro Lequio le daba la razón: "Parte del problema que tuvo con las diseñadoras no se sentía a gusto por el incremento de talla y quería disimularlo de alguna manera. Carolina Herrera es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Será interesante ver cómo el vestido elegido disimula esas redondeces, cosa que no ha hecho el vestido con el que estaban trabajando las vascas". Joaquín Prat le ha pedido a Bibiana ante las cámaras "que tengamos un poquito de amplitud" y le ha recordado que "hay personas que tiene problemas de tiroides, hay gente que se está sometiendo a tratamientos con hormonas... hay gente que simplemente tiene problemas de ansiedad". Nada de esto ha evitado que en las redes sociales se hayan hecho de los comentarios de Bibiana, quien ha llegado a asegurar que en África no hay personas con sobrepeso.

Desde plataformas digitales como Twitter, los usuarios han cargado contra la actriz. "Te aseguro que hay gente que engorda sin comer, porque tiene otros problemas de la hostia o enfermedades. Me parece una falta de respeto tremenda lo que dice Bibiana Fernández. La gente exige respeto para lo que conviene. A veces tienes que pasar por quirófano, como tuvo que pasar ella" es uno de los comentarios que se han hecho sobre ella. "Es gordófoba", han señalado otros. "¿Que en África no hay sobrepeso? Señora, tampoco hay comida. ¿Qué quiere decir? ¿Mejor anoréxica que estar como Tamara?". La sentencia contra sus comentarios sobre los kilos de más de Tamara Falcó ha sido firme.

"Yo que soy delgada me dicen que estoy incitando a la anorexia", confiesa Bibiana Fernández

"Yo paso mucha hambre y me gustaría poder comer muchas cosas de las que me privo. Pero es una elección personal", ha destacado Bibiana en el programa de Telecinco. Hasta ha contado que "de toda la gente" que conoce que tiene kilos de más "es por comer". La intérprete no ha dudado en meterse de lleno en este asunto tan delicado: "Antes de llegar a los 120 (kilos) se tienen 80 y no se pone remedio. Y luego vamos al balón gástrico. Sé que este tema es muy impopular".

Minutos antes de pronunciar estas palabras, Bibiana quiso mostrarse a favor de la diversidad de tallas y pesos. "No es nada malo coger peso... Hoy en día, que se habla constantemente de la gente tiene problemas de salud justamente por obesidad, cuando la gente está con sobrepeso y sale en las redes sociales te dan una ovación", destacaba. "Yo que soy delgada me dicen que estoy incitando a la anorexia. No. La gente tiene que estar sana, gorda o delgada, es lo principal. Lo principal es la salud por encima de la estética. La estética es una cuestión que cada uno elige. Que me quiero poner seis tetas, dos en la espalda porque están muy desaprovechadas y me las puedo poner y no tengo sitio... Hay gente, hay mujeres que no quieren estética y están estupendas con sus canas, con sus arrugas y con todo eso. Lo mismo pasa con los pesos. Lo principal en la vida es la salud. Si tú tienes buena salud y eres feliz, puedes estar como te dé la gana".