Bibiana Fernández da su parte médico tras su ingreso en el hospital

Hace apenas unas horas, Bibiana Fernández sorprendía a todos al compartir una imagen desde el hospital. La colaboradora 'El programa de Ana Rosa' subía a sus redes sociales una fotografía suya en la que se la podía ver con ingresada en un centro médico después de someterse a una intervención quirúrgica. En su post no especificaba de qué había sido intervenida, pero parecía tratarse de algo relacionada con su pecho. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila", decía junto a un selfie en el que posaba con bata sanitaria. Apenas unas horas después, la que fuera chica Almodóvar anunciaba su parte médico tras ser dada de alta. "Perdón si no respondo", detallaba. "El médico dice que apunta. Ya en casa".

Nada más conocer la noticia de su ingreso, SEMANA se ha puesto en contacto con la actriz, pero esta ha dejado claro que no va a responder llamadas o mensajes... al menos por un tiempo. Tranquiliza saber que ya ha podido regresar a su domicilio, donde se recupera de su operación. Cabe destacar que en ningún momento ha perdido el ánimo ni el sentido del humor.

"Sin pasar 24 horas estar así no es normal. El Doctor me dice que no hable y yo estoy hecha un loro", bromeaba desde el hospital al hablar de su paso por quirófano. "Tengo hasta esparadrapos en las orejas", añadía. Lo cierto es que días antes de someterse al bisturí, ya había revelado que tenía previsto pasar por quirófano por algo relacionado con su pecho: "Cierro por reforma. Tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca", dijo.

A sus 69 años, Bibiana Fernández siempre ha tenido una salud estupenda. A pesar de ello, en los últimos años ha tenido que hacer frente a algún que otro problema de salud. En el año 2019 tuvo que ser operada de una rotura en su dedo del pie derecho. Una operación que tuvo lugar en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Este revés de salud la obligó a cancelar sus planes profesionales y a parar su obra de teatro 'El amor está en el aire', una obra musical que protagonizaba junto a uno de sus mejores amigos, el actor Manuel Bandera en el Teatro Fígaro de Madrid.

En esta ocasión, todo parece indicar que se trata de una operación sencilla y sin demasiadas complicaciones, ya que ya se encuentra en su domicilio recuperándose poco a poco de la cirugía. Numerosos amigos se han puesto en contacto con ella para enviarle mensajes de cariño y apoyo. Uno de ellos, Antonio Banderas, le ha hecho saber el afecto que siente por ella. "Querida amiga, mucho ánimo", le ha escrito a través de Instagram.