La final de ‘Secret Story’ no dejó indiferente a nadie por la pelea que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente. La madre de Alba Carrillo llamó bravucón al presentador, un insulto por el que se la expulsó del plató, aunque ella se negó a abandonarlo. Ha sido ahora Bibiana Férnandez quien ha mostrado su apoyo a la que fuera concursante del reality, pues ella tampoco se hubiera marchado si hubiera vivido la misma situación que Lucía Pariente. Comprensiva con lo que vivió aquel día, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha defendido su actitud en televisión. «Jorge Javier empezó a decirle que era una mentirosa ella, su hija, su padre, su abuela y entonces ella se rebotó. Que no se quería ir del plató, yo no me hubiera ido Jorge Javier, yo me hubiera quedado allí agarrada y me hubieran tenido que sacar la Policía», ha dicho la tertuliana en pleno directo.

Lejos de templarse los ánimos, Alba Carrillo volvía a encender la mecha este fin de semana al estallar contra Jorge Javier Vázquez. La modelo compartió una publicación de Raquel Salazar en la que se podía ver el tenso momento que vivieron Lucía y Jorge Javier y donde, además, expresaba un ataque hacia el catalán y la cadena de televisión: «¿Siempre mujeres? Señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar. Ya vendrá luego una docuserie que hable de violencia machista y limpiará todo mal».

La tensión entre Alba Carrillo, Lucía Pariente y Jorge Javier

Para Jorge Javier Vázquez los mensajes que ha ido publicando estos días Alba Carrillo no han pasado desapercibidos. Y es que cabe recordar que durante la gala ambos dieron por hecho que se había ayudado a Cristina Porta a ganar el programa, una información que desmintió Jorge Javier Vázquez en pleno directo. La tildó de «mentirosa» y llegó incluso a advertirla si seguía por el mismo camino. «Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. Cuidado porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguitos ninguno, a mí ni me nombres. Jamás. Ni utilices juego sucio contra este programa, mintiendo, sembrando dudas… ¿De acuerdo? Cuidadito Alba, cuidadito», dijo el conductor de ‘Secret Story’ mirando a cámara.

Por su parte, Lucía Pariente tampoco se ha mantenido callada. Prueba de ello que a través de sus redes, tachara al comunicador de «sinvergüenza». «Ha dicho tales barrabasadas que en el mismo sitio donde lo ha dicho, debería pedir perdón. Qué vergüenza tú y la gente que te lo permite, como Paolo Vasile, Jaime Guerra, Paco. Empezad un poco a pensar que no todo vale y a lo mejor tienen que empezar a ponerte en el banquillo, eres un traidor y un sinvergüenza. Qué razón tenía Paz Padilla, todo lo que sube, baja. Y cuando bajes, en el último escalón, estaré yo esperándote«, escribió Lucía.