Bibiana Fernández lleva unos días siendo personaje de actualidad después de haber anunciado que había pasado por el quirófano. Este lunes ha reaparecido en el plató de 'El programa de Ana Rosa', con el que colabora porque ha vuelto al trabajo. Allí ha querido aclarar todas las dudas que han surgido después de compartir que había tenido que ingresar en el hospital, con la que había preocupado a todos.

Ha explicado con todo el humor que le caracteriza qué le ocurrió: "Tenía que cambiarme la prótesis del pecho", empieza explicando. Para la actriz esta es una intervención normal, pero quiso aprovecharla para hacerse más cosas. Después de mirarse al espejo se vio la cara y decidió que tenía que retocarse la zona del cuello.

Bibiana Fernández aclara las dudas de su intervención

"Al médico le dije que igual me tenía que hacer el pescuezo cuando me miré al espejo. Me operé y yo para que los amigos estuvieran tranquilos, publiqué una foto con la bara del hospital que es lo más humillante que hay", reconoce. Sin embargo, esa imagen se hizo viral y fueron muchos los que se preocuparon por su estado de salud.

Pero deja claro que "no tuve morados, no tuve inflamación". Nada se le resistía, porque a los pocos días de recibir el alta, fue capaz de ir a una fiesta con los puntos y todo. "Ya fui a una fiesta con los puntos días después. Yo nunca he tenido miedo al quirófano. Entré y le dije a las enfermeras que me durmieran porque no dejaba trabajar a los médicos. Cuando saló les dije que me pusieran Alcaraz (jugó el pasado domingo a final del Mutua Open de Madrid) para verlo".

Después de la preocupación que ha suscitado su publicación en Instagram, Bibiana deja claro que no ha sido causa de un problema de salud: "No tengo una enfermedad rara, yo soy rara. Fue un retoque estético. Y... ¿verdad que estoy estupenda?".

Esta es la imagen que se hizo viral

En el post tan polémica, Bibiana no especificaba de qué había sido intervenida, pero en ese momento muchas personas pensaron que se trataba de algo relacionado con su pecho. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho y gracias a Dios porque había líquido en la axila", decía junto a un selfie en el que posaba con bata sanitaria. Apenas unas horas después, la que fuera chica Almodóvar anunciaba su parte médico tras ser dada de alta. "Perdón si no respondo", detallaba. "El médico dice que apunta. Ya en casa". Ahora ya ha vuelto al trabajo, encantada con el cambio estético que ha hecho.