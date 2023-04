Bertín Osborne y Gabriela Guillem, juntos en la feria de abril de Sevilla

Bertín Osborne y Gabriela Guillem comparten tiempo juntos en la feria de abril en Sevilla. Ambos se han dejado ver por una de las casetas del famoso recinto ferial en el que han podido disfrutar de la música, comida y el ambiente que allí se junta todos los años. Llevan todo el fin de semana en la capital andaluza, aunque no han estado todo el tiempo juntos. Cada uno ha hecho vida por separado y, durante la tarde del 24 de abril, hacían acto de aparición en la zona principal de celebración de estas fiestas. Los que han presenciado el momento destacaban que se han demostrado mucho cariño. En SEMANA hace tan solo unos días confirmamos que ambos estaban ilusionados mostrando las primeras fotografías juntos. La modelo se encontraba en el coche junto al torero en una salida hace un mes.

Ambos fueron captados a la salida de un restaurante al que acudieron acompañado de unos amigos. No faltaron las sonrisas y las miradas cómplices, como puedes comprobar en nuestra propia noticia. "Estaban cariñosos, había algo más que amistad", confirmaba Daniel Carante al desvelar esta exclusiva en 'Y ahora Sonsoles'. Ya los medios se habían fijado en que Gabriella se encontraba en Sevilla y que, incluso, "estaba paseando ayer con un caballo por el Real y él no estaba". El torero, mientras tanto, tenía otros compromisos durante el fin de semana. En uno de ellos, contaba, un desfile que se celebró el pasado sábado, coincidió incluso con su ex pareja Fabiola Martínez.

En su intervención en televisión se mostró conforme con que su ex pareja tenga las amigas que considere. El encontrarse los tres no sería un momento incómodo porque ella misma confesaba que ya habían coincidido en una ocasión, aunque no estaban juntos entonces. "Yo fui a una cosa de una bodega y había mucha gente. Él estaba y estaban dos chicas y resulta que me he enterado que una de esas chicas era ella. Yo no fui con él. Fuimos un grupo muy grande porque era un tema de ocio y trabajo y él estaba con ella allí y no me dijo nada", explicaba. Al final entendía que es una situación difícil para todos por los medios. "Yo me pongo en el lugar de él y pienso 'qué difícil enamorarte o volver a sentir ilusión por una persona en el medio que nos movemos", le exponía a Sonsoles Ónega.

Gabriela Guillem sobre Bertín Osborne: "Lo quiero muchísimo"

Bertín Osborne coincidía con Gabriela Guillem años antes de comenzar esta "amistad especial". La empresaria fue la que confirmó que esto fue en 2022 cuando rodaron un spot para una marca. El presentador es imagen de 'El capote' desde hace años y, para la nueva campaña, decidieron incluir a la modelo y allí coincidieron. El programa de Antena 3 conseguía hablar hace unos días con ella cuando la noticia se conoció. Definió entonces a su compañero de sesión fotográfica como "un amigo muy especial".

Hacia él solo tiene un profundo cariño, le "quiere muchísimo". Aseguraba que solo se habían visto en unas "8 o 9 ocasiones" y anticipaba el viaje que ha realizado a Sevilla junto a un grupo de amigas. Ya tenía programado disfrutar en la capital hispalense de la feria de abril. No es una desconocida en el entorno de Bertín Osborne. Tanto las imágenes exclusivas que puedes ver en SEMANA de una salida con amigos como en este encuentro en Sevilla en una abarrotada caseta ya lo demuestran.