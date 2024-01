Las consecuencias que Bertín Osborne no ha tenido en cuenta tras su enfrentamiento con Gabriela Guillén

Bertín Osborne está, sin ningún género de dudas, en su momento más bajo. No nos referimos a cuestiones de salud ni al covid que le ha impedido despedirse de su gran amigo Arévalo. Esta vez hablamos del notable descenso que ha experimentado su popularidad en los últimos meses. Su imagen ha caído en picado y solo googleando su nombre en redes sociales nos damos cuenta de ello apreciando los comentarios críticos hacia su persona.

Desde la revista SEMANA hemos querido ir más allá y conocer realmente en qué punto se encuentra la popularidad del cantante. Para ello hemos hablado con Personality Media, agencia especializada en el posicionamiento de los famosos entre la audiencia. ¿Y qué nos dicen? Pues, aunque vamos a desgranarles el resultado en datos, en resumida cuenta nos indican lo siguiente: que sus líos de faldas, sus polémicas relaciones con jóvenes de las que inicialmente reniega y luego termina reconociendo, la aparición de mujeres asegurando que mantenían encuentros mientras estaba casado con Fabiola, sus enfrentamientos con la prensa y en los últimos tiempos su salidas de tono contra Gabriela Guillén y su negativa a ejercer de padre del bebé que ha tenido con ella, a falta de la prueba de paternidad que él mismo ha dicho que va a solicitar, le está pasando factura.

Bertín Osborne: las cifras que demuestran que su popularidad ha caído en picado

Según el informe de Personality Media, a pesar de ser uno de los presentadores más conocidos -el 89% de la población sabe de él-, la percepción de su imagen ha sufrido una fortísima caída durante el 2023. Y no ha empezado mejor en el 2024. Sus contundentes palabras sobre el bebé de Gabriela han provocado un aluvión de críticas contra él, de hecho, Carmen Lomana era la última en estallar contra él. "Es un inconsciente", deslizó. Nada que ver con el sabor de boca y sensación que dejaba entre los años 2008 y 2015, un período de tiempo en el que, según nos cuenta Santiago Mollinedo, director de la agencia, superaba el 7 (sobre 10) de media. "Bertín Osborne siempre ha sido especialmente respaldado por mujeres mayores de 45 años. Un 70% de ellas le daba una valoración entre el notable y el sobresaliente y apenas el 10% le suspendía. En esos años su confianza, naturalidad, familiaridad, son variables que estuvieron por encima del 7 y que hacían del personaje una marca interesante".

Fue en el año 2015 cuando "perdió un escalón" tras salir a la luz varios problemas con Hacienda, noticias que no pasaron desapercibidas y que sus seguidores todavía recuerdan. Luego su reaparición como presentador de ‘En mi casa o en la tuya’ y de ‘Mi casa es la tuya’ reforzó al alza su imagen de cara al espectador.

Pero ha sido en 2023 cuando la percepción de su popularidad ha caído en picada. Personality Media es una empresa que se dedica a medir el valor de la imagen de las personas famosas para que las marcas puedan utilizarlas como imagen. A este respecto, nos dicen que en el año que acaba de terminar ha suspendido. "En 2023 suspende. El año pasado terminó con los datos más bajos de los últimos 15 años. Si entre 2008 y 2015 le aprobaban un 90% de las mujeres, a día de hoy sólo lo hacen un 31%. Es decir, 7 de cada 10 mujeres suspenden a Bertín", nos explican al analizar minuciosamente los datos y números que ellos poseen. Unas tablas donde, además, Bertín tampoco aprueba en aspectos que en su día le representaban en los medios de comunicación. "Tiene menos de un 5 en los baremos de ‘confianza’ y en ‘modelo a seguir’. También ha bajado de forma considerable en el concepto de ‘familiar", añaden. Por suerte para Bertín, a lo largo de su dilatada carrera ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que le es indiferente lo que piensen de él.

Según nos explican, no parece que vaya a mejorar la imagen de Bertín en los próximos tiempos. Desde Personality media nos vaticinan cuántas curvas esperan al artista que tantos años lleva en los medios. "A medida que vayan llegando acontecimientos del bebé en los que él no forme parte le seguirá penalizando: bautizo, cumpleaños… En su gestión estará parte del éxito o fracaso de esta crisis. Pero por ahora no parece que sus declaraciones o posición le estén ayudando", nos dicen.

Mientras insiste en que no asumirá su rol como padre, al menos sí indica que ayudará a Gabriela económicamente si las pruebas de paternidad resultan positivas. Una ayuda que, por el momento, ella ha rechazado y cuya historia quién sabe cómo terminará. Lo que sí se ha desvelado es el complicadísimo parto al que tuvo que hacer frente el pasado 31 de diciembre: "Pensé que nos moríamos yo y mi hijo". ¿Dará un giro de 180 grados esta historia? Solo el tiempo lo dirá.