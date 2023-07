Bertín Osborne, sobre su paternidad: "No es buscado"

La noticia de la nueva paternidad de Bertín Osborne ha dejado a España en shock. El presentador será padre por sexta vez a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, está embarazada. La llegada de este nuevo bebé se ha producido de manera inesperada, tal y como ha confirmado el propio artista. Él, que en tantas ocasiones ha asegurado que su relación con su pareja es solo "una amistad", ha explicado que esto no formaba parte de sus planes.

"No es un niño buscado ni deseado", ha asegurado Bertín a Beatriz Cortázar en una conversación donde ha dejado claro que no pensaba ser padre de nuevo. El cantante y presentador ha hablado con la periodista, quien ha reproducido sus palabras en el programa de Federico Jiménez Losantos en Esradio. Según él, ha sido un accidente. Es más, ha llegado a reconocer que no es una noticia que lo alegre. O sea, que este embarazo le ha sentado como un jarro de agua fría.

Bertín Osborne asegura que hay cierto distanciamiento con su pareja, Gabriela

Y aunque la llegada de un bebé no es asunto de su agrado, Bertín sí ha dejado claro que su novia, a la que cariñosamente llama "Gabi", es una mujer "muy buena y muy cariñosa". No obstante, no está enamorado de ella. Incluso dice que hay cierto distanciamiento y no están viviendo esto juntos.

De lo que no cabe duda es que el madrileño está a punto de dar un giro radical a su vida al dar la bienvenida a un nuevo hijo a una edad en la que ya no imaginaba tener más descendencia. El bebé que está en camino se suma los cinco que ya tiene: tres junto a su primera -y fallecida- esposa Sandra Domecq, y dos con Fabiola Martínez. Esta, por cierto, ha respondido a SEMANA al enterarse de que Bertín será padre de nuevo. "Solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", ha señalado. La venezolana considera que ya no le corresponde opinar sobre las decisiones que toma el cantante, ya que "no es su vida". Sincera y muy amable, ha contestado a esta revista que "no le corresponde decir ni aportar nada" respecto al futuro de su ex.