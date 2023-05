Bertín Osborne, sobre Enrique Ponce y Ana Soria: “Si yo saliera con ella sabría que eso tiene fecha de caducidad"

Enrique Ponce y Ana Soria son unos de los protagonistas de esta semana. La pareja de enamorados, que comenzó su relación en 2020 después de que el diestro rompiera su matrimonio con Paloma Cuevas, conceden su primera entrevista. Lo hacen en el plató de 'El Hormiguero', el programa de las hormigas más conocidas de nuestro país presentado por Pablo Motos. Una cita que será este mismo martes 23 de mayo. La relación de la pareja ha sido de lo más comentada durante todos estos años. Una de las personas más críticas con el torero ha sido Bertín Osborne, quien se ha pronunciado sobre este romance en diferentes ocasiones.

Desde que se destapara el romance entre Enrique Ponce y Ana Soria, ha sido uno de los temas más comentados. Bertín Osborne siempre ha sido uno de los más críticos. El presentador ha hablado en más de una ocasión sobre la separación entre Paloma Cuevas y el torero, mostrándose siempre crítico con la actitud del diestro a la hora de hacer las cosas. Hace tan solo unos meses lo hacía en el programa de 'El Show de Bertín' en Canal Sur, que cuenta con El Sevilla entre los colaboradores. El humorista le preguntó al presentador qué le parecía Ana Soria.

Bertín Osborne siempre se ha mostrado muy crítico con Enrique Ponce

A pesar de que Bertín asegurase que "Ana es una monada de niña", es consciente de que su relación no llegaría a buen puerto. "Ponte que yo salga con Ana. Yo soy consciente de que tiene fecha de caducidad. Si tú asumes eso y lo tienes asimilado, ya está. ¿Qué voy a ser siete meses feliz con la chavala? Pues siete meses que me lo paso fenomenal y ella lo va a pasar de miedo también", comenzó diciendo. "Ahora, llega una tía o un chavalillo con 20 o 30 años menos y te revoluciona la vida hasta el punto que dices 'como el chiste, organización'", añadió por aquel entonces.

El presentador cree que tras un tiempo de relación piensas "¿esto me compensa o no compensa?". "Además, sé lo que le conviene y no le conviene a la otra persona. Yo jamás voy hacer daño a nadie. Prefiero cortar una situación cuando la cosa se va a complicar. Y además se lo digo: 'hasta aquí llegamos porque no te quiero hacer daño y tampoco quiero sufrir yo y como esto tiene los días contados pues vamos a hacerlo ya", sentenció al respecto.

Cree que el diestro no ha hecho las cosas bien con Paloma Cuevas

No ha sido la única vez que el presentador ha hablado sobre el diestro. También lo hizo cuando se conoció su separación con Paloma Cuevas. "No puedes humillar a una mujer que lleva más de veinte años contigo. Además, tenéis dos hijas en común. No puedes saltar a la torera la relación que habéis tenido. Ella ha aguantado tus cornamentas, tus marrones y tus malos ratos", dijo Bertín, quien también se ha mostrado en desacuerdo con las muestras de cariño públicas y continuas de Ponce hacia Ana Soria. "Uno tiene que ser caballero y tienes que arreglar las cosas en casa", señaló.