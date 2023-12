Bertín Osborne dio la espalda a Fabiola Martínez en el acto más importante de su fundación. Este era el titular que el pasado miércoles 13 de diciembre resonó con fuerza. Una sonada ausencia que no pasó desapercibida y ha sido muy cuestionada. Su exmujer fue la gran protagonista de una noche muy especial. Era la primera vez que la venezolana ejercía de anfitriona de los premios Dona2, promovidos por la Fundación Kike Osborne, antes llamada Fundación Bertín Osborne. "Esta es una iniciativa que he iniciado sola con mi equipo", dejó claro en la entrega de los galardones en los que SEMANA estuvo presente. Llama la atención que, coincidiendo con la gala, se haya emitido una entrevista que el cantante concedió en el 'podcast' de unos amigos. Ahí se ha desecho en halagos hacia Fabiola y ha lanzado alguna que otra 'perla' sobre su faceta como padre.

Bertín Osborne reaparece el mismo día del evento de la fundación de su hijo que lidera Fabiola Martínez

La cita de la Fundación Kike Osborne contó con la presencia de rostros tan conocidos como José Luis López 'El turronero'; María de León Castillejo, la modelo, Laura Sánchez; Boris Izaguirre, Anne Igartiburu, Tomás Páramo y María García de Jaime. También se pudo ver a la mujer de Carlos Baute, Astrid Klisans, que no quiso perderse la primera edición de los premios Dona2 para apoyar a su amiga Fabiola Martínez. Ni rastro de Bertín Osborne, aunque se esperaba su presencia dada la importancia del acto. Una ausencia que se convirtió en la 'comidilla' de la velada, como es lógico. Su exmujer salía al paso para aclarar en qué punto está su relación con el cantante. "Nuestra relación es maravillosa. Es el padre de mis hijos, es la persona con la que he compartido, no digo al mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida. O sea me llevo fenomenal con él", sentenciaba.

Coincidiendo con el acto, se emitía una entrevista amable que el artista madrileño concedió al podcast 'El Capote'. Ahí le han preguntado por varios aspectos de su vida, entre otros, sobre si busca pareja. "¿Tú crees que alguna vez vas a encontrar alguien…?", le han incurrido. "No quiero encontrar a nadie. Estoy fenomenal como estoy, sin nadie. Pero vamos, no te puedo contar cómo", contestaba Bertín entre risas. Unas palabras que, a tenor de los últimos movimientos de Gabriela Guillén, tendrán su réplica próximamente. La expareja del cantante, con la que no mantiene relación alguna, ha hecho de su Instagram su mejor plataforma para compartir lo que piensa de él. Eso sí, de forma indirecta.

"Todos nuestros hijos nos cambian la vida. Sea el hijo que sea"

Sobre su sonada ausencia, ningún comentario. Eso sí, Bertín Osborne se ha referido a su faceta como padre y a cómo Kike le cambió la vida. El pequeño, que ya tiene 16 años, sufre de parálisis cerebral desde que vino al mundo. “Todos nuestros hijos, todos los padres cuando tenemos hijos, nos cambian la vida. Padres y madres. Sea el hijo que sea. Pero si encima es un hijo vulnerable, que tiene unas carencias tremendas... No es que te cambie la vida, es que te pone las prioridades en su sitio. Eso es lo que me ha pasado a mí con Kike. Yo era de vida disipada…y de repente llega Kike. Hasta ese momento siempre estaba con la tontería. Que mi profesión tiene mucha tontería. Entonces te miras al espejo y dices ‘¿a donde vas?'", ha asegurado.

También ha tenido palabras de reconocimiento hacia a su exmujer, de la que se divorció en 2021 tras casi dos décadas de relación. "Siento admiración por las madres de niños con lesión cerebral. Para mí son mis ídolos. Empezando por Fabiola", ha sentenciado.