Bertín Osborne ha vuelto a los escenarios tras el polémico anuncio de que espera un hijo a sus 68 años. Era la primera vez que se le veía públicamente tras el polémico anuncio de su próxima paternidad junto a la que fuera su pareja, Gabriela Guillén que, recientemente, estallaba en las redes. El artista ha aprovechado un concierto en Elche para 'desnudarse', metafóricamente hablando, y también de forma literal. A la vez que se despachaba a gusto contra quienes han opinado sobre la llegada de su sexto hijo, aprovechaba un momento de la actuación para quitarse la camisa y cambiarse 'in situ'. Ante la presencia de cientos de asistentes, ha dejado ver su anatomía, al igual que lo hizo este pasado fin de semana la cantante Amaral, causando un revuelo inédito.

Bertín Osborne se da un baño de masas

Hacía tiempo que el madrileño no se dejaba ver. Blanco de las críticas en los últimos meses por sus "desafortunadas" declaraciones sobre el bebé que espera junto a Gabriela (dijo que no era deseado), ha vuelto más contestatario que nunca. Durante su concierto en la ciudad valenciana se ha despachado a gusto contras todos los que le han criticado. "En este país, donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. Los he probado los tres. Llevo toda la vida encontrándome como inútiles", decía frente a un público entregadísimo que no paraba de ovacionarle.

El cantante se ha abierto en canal y compartía, incluso, confidencias de su vida más íntima: “Mi madre siempre me decía, si lo intentas, lo conseguirás. Y siempre me acuerdo de ella cuando estoy aquí”. Pero no ha sido el único momento épico que regalaba Bertín a sus fans. De repente, con el calor sin dar tregua, salía del escenario y, al volver, lo hacía con el torso al aire. En la mano, una camisa roja que se ató botón a botón delante de los asistentes entre vítores y silbidos de aceptación. Una reacción del público que contrasta con la polémica en la que se ha visto envuelta Eva Amaral por dejar sus pechos al descubierto durante su concierto en el Sonorama.

Gabriela Guillén acude sola a una revisión

Mientras tanto su "amiga especial", Gabriela Guillén se dejaba ver en su perfil oficial de Instagram. En un vídeo difundido por ella mirando a cámara, ha pedido que le dejen vivir su embarazo tranquila. Recientemente se la pudo ver muy afectada a la salida de una cita médica para hacer seguimiento al bebé que espera. No pudo evitar las lágrimas ante las preguntas de los periodistas de por qué el padre de la criatura no le acompañaba. No es la primera vez que la fisioterapeuta se derrumba, como adelantó revista SEMANA en julio. Tuvo que pedirse la baja tras sufrir unos episodios de ansiedad y ante el miedo de poner en riesgo la salud de su futuro bebé.