Bertín Osborne no deja de protagonizar titulares muy a su pesar. Después de conocerse que tendrá un hijo con Gabriela Guillén a los 69 años, el cantante afronta una nueva polémica. La semana pasada reapareció otra de sus exparejas, Chabeli Navarro, para confesar que él le convención para abortar del hijo que esperaban juntos. Tras las declaraciones, Bertín compartió un comunicado a través de sus abogados en los que indicaba que emprendería medidas legales contra Chabeli. Ahora, se ha vuelto a pronunciar en una nueva carta en la que aporta más detalles sobre la relación que mantuvo con la la pretendiente de 'Mujeres, hombres y viceversa'.

Bertín Osborne: "Al principio pensé que era una broma. Le dije que era absurdo"

En primera persona y con mucha firmeza, Bertín Osborne ha querido romper su silencio dos días después de la última entrevista que ha concedido Chabeli este fin de semana en el programa 'Fiesta', de Telecinco. Sandra Barneda ha sido la responsable de leer la misiva este lunes en 'Así es la vida', de la misma cadena.

"Entre agosto y noviembre 2021 tuve no mas de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro. Al poco tiempo del último de ellos, me llamó para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba absurdo. Al principio me enfadé bastante. Le dice que era absurdo, que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido", ha empezado a relatar la presentadora.

Una historia con versiones encontradas que puede acabar en los juzgados

A continuación, proseguía, muy seria, con la lectura del siguiente párrafo del comunicado de un solio folio: "Una vez pasado el enfado inicial, la llamé para decirle que la ayudaría y la apoyaría en lo que decidiera y que, por supuesto, haría la prueba de paternidad y si el hijo era mío, asumiría todas mis responsabilidades para con él y con la madre". Bertín Osborne también ha querido aclarar que, unos días antes de estallar la noticia, tuvo conocimiento de que Chabeli mantenía una relación estable con otra persona, de ahí su insistencia en pedirle unas pruebas genéticas para confirmar si, efectivamente, el hijo era suyo.

En otra parte del comunicado que se ha leído íntegramente en 'Así es la vida, se ha hecho referencia a un acta notarial del día 18 de noviembre de 2021 que firmaron, tanto Bertín como Chabeli, con la intervención de su letrada, "una abogada de reconocido prestigio", describía la carta. Según esta declaración, "la señora Chabeli Navarro es consciente del daño emocional provocado y quiere comprometerse en hacer todo lo que esté en su mano para que cesen cuando antes las informaciones".

Finalmente, Sandra Barneda ha hecho alusión a la citada acta notarial donde se recoge la siguiente declaración realizada por la joven: "La señora Navarro manifiesta no poder asegurar quién es el progenitor". De hecho, durante su intervención en 'Fiesta', Chabeli reconoció que, cuando supo que estaba embarazada, decidió no hacerse la prueba de paternidad por los riesgos que podía desencadenar en la salud del feto.