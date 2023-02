"Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces. Estaba en una celda con otras cuatro personas", ha recordado el presentador y cantante.

Paz Padilla ha regresado a Telecinco y lo ha hecho para ponerse al frente de 'Déjate Querer'. La humorista se ha mostrado agradecida por reencontrarse con su público y ha querido contar con un buen amigo para su gran noche. En concreto, Bertín Osborne se ha convertido en el primer invitado del espacio y ha charlado animadamente con la presentadora antes de darle una sorpresa a una de las protagonistas del programa. En su conversación con la gaditana, el cantante ha hablado de las dos veces que ha estado en la cárcel.

A pesar de reconocer que tiene una vena sensible por la que salta para defender a los demás, Bertín Osborne deja claro que ha pasado por situaciones delicadas que le llevaron a estar preso. "Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces", recuerda. “Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía ‘pues yo me he peleado’, y otro me decía ‘pues yo he atracado en varios chalets’, y yo le preguntaba que dónde y me decía ‘allí en Vista Hermosa’ y yo le decía ‘me cago en la leche, allí vivo yo”, cuenta entre risas. El presentador y cantante de rancheras estuvo tres días encerrado.

Poco tiempo después, cuando estaba tomándose algo con su primera mujer, Sandra, esta vio que "aparecieron cuatro quinquis" y mostró preocupación por si les iban a robar. Sin embargo, Bertín Osborne recuerda que se levantó a abrazarlos y saludarlos porque eran sus compañeros de celda. Sobre su segundo paso por la cárcel, rememora que también fue por otra bronca. "Antes era peligroso, pero ya no", deja claro.

No es la primera vez que Bertín Osborne se pronuncia sobre este delicado momento de su vida. Fue en 2018, durante su paso por Planeta Calleja, cuando se abrió en canal y reconoció que su detención fue una de las partes más dolorosas y dramáticas de su vida. "Hubo una época de la que me arrepiento muchísimo porque era alguien peligroso y me metieron en la cárcel. Estuve tres días encerrado, fue una detención preventiva de 72 horas por broncas y peleas". llegó a contar.

Una adolescencia complicada

Por otro lado, al recordar su paso por la cárcel, Bertín Osborne también ha traído a colación su complicada adolescencia. "Yo era buenísimo hasta los 14 años, a esa edad descubrí la vida. Vi que había más cosas en la calle, me tiré al monte y mi padre me metió en un internado. Pero me lo pasé divinamente. Entré un verano y salí un verano tres años después. Una vez pude escaparme y me fui a Málaga, cuando tenía 15 años", recordaba.