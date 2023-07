Bertín Osborne recibe críticas feroces tras decir que su bebé "no es deseado"

"No ha sido buscado ni deseado”, dice Bertín Osborne tras descubrirse que Gabriela está embarazada. "Son accidentes que pasan todos los días", añade. Unas declaraciones que han provocado un aluvión de críticas contra él, pues consideran que no eran absoluto necesarias. Son muchos los que creen que no ha tenido tacto con la que ha sido su pareja y que se lo podría haber ahorrado, tal y como se puede leer en Twitter. Convertido en Trending Topic y comparado su caso con el de Ana Obregón debido a su edad, solo tecleando su nombre nos damos cuenta de qué opinión merece lo sucedido a parte de la audiencia. No están de acuerdo con su reacción y esperaban que su actitud fuera otra completamente diferente.

"Sus declaraciones me producen asco", "Este tío no tiene vergüenza" o "Aún no ha nacido su hij @ y ya ha dicho que no es buscado NI DESEADO y que es UN ACCIDENTE. Lo de Bertín Osborne es vomitivo" son algunas de las críticas que cargan contra él. Y es que hay quien está indignado tras escuchar a Bertín Osborne hablar así de un bebé que ya viene en camino. Aunque mantiene que se hará cargo del mismo, se ha apresurado a aclarar que ya no mantienen la relación que comenzó en el mes de abril. "No ha sido un embarazo buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada y esto es y será así", ha dicho a Beatriz Cortázar en 'EsRadio'.

La relación de Beatriz y Gabriela saltó a los medios el pasado mes de abril, aunque el cantante no quiso ponerle ningún nombre a lo que les unía. Huyó de las etiquetas y deslizó "que tenía otras muchas amigas especiales", palabras que tampoco sentaron bien a la joven, quien es 37 años menor que él. Mientras que las hijas de Bertín Osborne permanecen en silencio y aseguran que no se pronunciarán al respecto, el círculo de Gabriela sí lo ha hecho. Aseguran estar ilusionados por la noticia y por todo lo bonito que llegará a la vida de la joven dentro de unos meses, al igual que la propia Gabriela. SEMANA ha hablado con ella, primeras palabras que puedes leer en nuestro medio y que reflejan cómo se siente horas después de descubrirse que está embarazada.

Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, también ha charlado con esta revista. Calmada, sosegada y haciendo gala de la elegancia que le caracteriza, respondía a la gran pregunta: ¿Cómo se ha tomado la noticia? "Solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", comenta. No quiere entrometerse en un asunto que considera que no le compete y "no quiere aportar nada ya que no es su vida", posición que demuestra que se quiere mantener al margen.