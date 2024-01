Bertín Osborne reaparece por primera vez tras la entrevista de Gabriela Guillén para conocer a su nieta

Vídeo: EUROPA PRESS.

La entrevista de Gabriela Guillén ha supuesto un impacto para muchos, pero especialmente para Bertín Osborne (69 años). Sin embargo, el presentador de televisión ha optado por mantenerse alejado de la vida pública. De hecho, no lo hemos podido ver durante estos días en el que su nombre ha estado en el foco mediático. Pero este mismo miércoles ha tenido que salir de su escondite para acudir a la Clínica Ruber Internacional de Madrid para conocer a su nieta Violeta, que ha nacido fruto de la relación de su hija, Claudia Osborne (34 años), y José Entrecanales.

Esta visita llega dos días después de que su hija diera a luz a la pequeña Violeta, ya que Claudia Osborne ha recibido este mismo miércoles el alta. Esto hace indicar que fue hace dos días cuando la joven dio la bienvenida a su hija. Parece que su padre ha preferido esperar un poco para que las aguas se calmasen después de la demoledora entrevista de Gabriela Guillén en televisión.

Bertín Osborne ha acudido al hospital para conocer a su nieta Violeta

El presentador de televisión y cantante no ha tenido ninguna duda y ha acudido al hospital para conocer al bebé y pasar un rato con su hija. Esto es algo que precisamente no hizo el pasado 31 de diciembre cuando Gabriela Guillén dio a luz a su primer hijo. Bertín Osborne llegaba en un coche conducido por otra persona y con la compañía de su hija Eugenia, que mantiene con su hermana una relación especial. Sin mirar hacia el lugar donde estaban los medios de comunicación, el cantante se ha bajado del coche y ha entrado con rapidez por la puerta principal de la clínica. Ha sido su hija la que ha hablado con el chófer para programar la recogida.

Por su parte, la que sí ha reaccionado ante los medios sobre la reaparición de Bertín ha sido Gabriela. La fisioterapeuta no ha dudado en darle la enhorabuena a Claudia Osborne: "Muy bien, enhorabuena. Le deseo lo mejor", ha reaccionado. Eso sí, prefiere no desvelar cómo se ha tomado que vaya a ver a su hija tras convertirse en madre por segunda vez y a ella no fuera a visitarla cuando dio a luz a su supuesto hijo: "No os puedo decir nada, muchas gracias. Tiempo al tiempo".

Las palabras de Gabriela Guillén sobre su relación han sido muy sorprendentes

La reaparición de Bertín Osborne llega apenas unos días después de que Gabriela Guillén diera una demoledora entrevista, en la que detalló muchos aspectos desconocidos de su relación con el presentador de televisión. Y es que la joven no dudó en confesar algunos momentos desagradables que vivió cuando le comunicó que estaba embarazada."Quería que me fuera a Paraguay y tener el hijo allí". Su respuesta fue tajante: "Yo le dije que no era una delincuente y que iba a tener el niño aquí. Yo no tenía que esconderme por estar embarazada", revelaba la fisioterapeuta.

El nacimiento de su hijo ha supuesto un cambio tremendo en su vida, sobre todo porque no ha dado a luz en condiciones normal. Ha estado sola, sin la compañía de Bertín en estos momentos. Sin embargo, se ha visto empañado por un auténtico revuelo mediático. "Es un momento agridulce para mí. No he recibido ninguna llamada, yo tampoco le he escrito. No tengo ningún contacto con él. La última vez que hablamos fue el 23 de diciembre. Una semana antes del nacimiento. Fue una conversación dura. Yo le reclamé una serie de cosas sobre las noticias que iban saliendo. Se me estaba machacando mucho por cuestiones económicas. Él me dijo que pronto se iba a aclarar todo. Yo le pedí hablar en persona, pero me dijo que no". Gabriela Guillén ha recalcado que ha pasado página y ya no le duele que Bertín Osborne no se ponga en contacto con ella.