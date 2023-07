Bertín Osborne será padre a los 69 años: su novia, Gabriela Guillén, está embarazada

Bertín Osborne se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del miércoles, y no es para menos. Ha sido durante esta misma jornada cuando se ha dado a conocer que el presentador de Mi casa es la tuya va a ser padre a los 69 años. Una buena nueva absolutamente inesperada, sobre todo teniendo en cuenta que han sido numerosas las ocasiones en las que el cantante ha asegurado, por activa y por pasiva, que Gabriela Guillén es únicamente su amiga.

De esta manera, el madrileño estaría a punto de dar un giro de 180 grados a su vida al dar la bienvenida a un nuevo hijo, el cual se suma a los cinco que ya tiene: tres junto a Sandra Domecq y dos con Fabiola Martínez. Así lo ha confirmado Lecturas, asegurando que la joven está viviendo su primer trimestre de gestación. Prueba de ello sería su visita a un centro de la Seguridad Social, en la cual el medio en cuestión la captaba mientras acudía ocultando una parte de su rostro bajo unas gafas de sol y un sombrero con el que se protegía del sol. Además, también lucía una camisa blanca de El Capote, firma con la que colabora junto a Bertín y gracias a la que pudo conocer al que muy pronto se convertirá en el padre de su primer hijo.

Unos minutos después de abandonar la consulta en cuestión con una carpeta rosa, Gabriela se presentó en una clínica privada con el objetivo de dar continuidad al seguimiento de su embarazo. No obstante, no será hasta comienzos del próximo 2024 cuando Guillén dé a luz a un bebé que se llevará con su hermana mayor, Alejandra, nada más y nada menos que 45 años. De hecho, será tío de siete hijos, contando la primogénita de Osborne con tres hijos, Eugenia con otros tres y Claudia con uno al que daba la bienvenida el año pasado.

Gabriela Guillén, de ser una "amiga" a la futura madre del sexto hijo de Bertín Osborne

Si algo ha llamado especialmente la atención no es el embarazo en sí, sino también la confirmación de que la relación entre el maestro de ceremonias y la joven avanza a pasos agigantados. Algo un tanto extraño al saberse que Bertín ha descrito a Gabriela como una persona con la que goza de una exquisito vínculo amistoso, dejando entrever que no hay nada más allá que pudiera unirles a nivel sentimental. Unas declaraciones que resultaban extrañas incluso a su ex, Fabiola Martínez, la cual no tenía reparo en expresar que, de ser cierto el romance entre Osborne y Guillén, le "ofendería" que la negara continuamente. Sin embargo, los tres tuvieron oportunidad de coincidir en la fiesta de cumpleaños de El Turronero, ocasión que podría haber servido para que la pareja confirmara su unión.