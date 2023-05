Bertín Osborne: "No hubiera permitido que Jesulín hubiera hablado mal de Belén Esteban"

El lunes 15 de julio, Bertín Osborne regresa a las pantallas con su programa 'Mi casa es la tuya' (Telecinco) y, además, lo hace por la puerta grande con un invitado como Jesulín de Ubrique. El diestro, que no es muy proclive a conceder las entrevistas, ha accedido a hablar con el presentador y cantante sobre su trayectoria y su vida actual junto a su mujer, María José Campanario. "Estoy encantado con esta nueva temporada del programa. Jesulín, que es el primero, es muy simpático, muy divertido, como él es. No es para nada conflictivo", nos cuenta Bertín.

¿Ha hablado Jesulín de Belén Esteban?

Y es que mucho se ha hablado sobre esta entrevista en la que se prevé que el torero de Ubrique se confiese con Bertín, al igual que hacen los invitados que pasan por su casa. La principal incógnita es qué habrá dicho el diestro sobre Belén Esteban, con quien mantuvo una relación fruto de la cual nació su hija Andrea. Una duda que Bertín nos ha resuelto: "Yo mandé un mensaje a Belén para decirle que no se la había mencionado. No ha salido su nombre en el programa. Lo único que hemos hecho es repasar sus últimos años de Jesulín, de los que no se sabe mucho, hablar de su mujer, de las cosas que les están sucediendo ahora y si vuelve o no a los toros. Todo muy distendido", nos desvela el presentador. De esta forma, Osborne quiere dejar tranquila a Belén, a quien tiene un gran aprecio. "No se habló mal de Belén Esteban porque yo no lo hubiera permitido. A Belén le tengo mucho cariño, me parece una tía estupenda, la quiero muchísimo y no lo hubiera permitido, aunque Jesulín jamás lo hubiera hecho, ¿eh?

Pero aún quedaba otra importante cuestión por resolver, ¿habló Jesulín de su hija Andrea? Bertín Osborne también nos responde a esto de forma contundente, zanjando cualquier duda al respecto: "No, Jesulín me dijo que no quería hablar de eso, porque no quería entrar en conflicto con nadie y yo se lo respeté".

Bertín: Un 'fanático' de lo Real

Bertín Osborne realizó estas declaraciones en la presentación del documental 'Fanáticos de lo Real'. Un precioso proyecto en el que se muestra la vida de tres jóvenes que juegan en la LaLiga Genuine Santander, iniciativa de LaLiga de fútbol, integrada por jóvenes con capacidades diferentes. Bertín, que conoce las dificultades que tienen los jóvenes y sus familias a través de su propia experiencia con su hijo Kike, y de la fundación que preside, se mostró encantado con este proyecto.

"Este documental es una iniciativa de Burger King, a los que deberían imitar muchas más empresas e instituciones. Facilitar la inclusión de los chavales es muy importante. Fabiola y yo llevamos 12 años luchando en este sentido. La única dificultad que tienen muchos es expresar su inteligencia, pero ellos, en su cabeza, tienen fantasías incluso mayores que las nuestras. Integrar a los chavales en el deporte es básico para ellos y para todos. Yo, en esto, soy un ejemplo desde los 8 años. Fijaros cómo estoy con 85 (risas). La felicidad que se les da a estos chicos con estas iniciativas no lo sabe nadie más que ellos y sus familias. Hace 25 o 30 años a los niños se les escondía en sus casas porque les daba vergüenza. Hoy esos niños están jugando al fútbol y son visibles. Todos ellos son niños buenos de corazón, no conocen la maldad", nos contaba Bertín muy emocionado.