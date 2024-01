Bertín Osborne, en sus horas más bajas: cancela su concierto en Alicante

La primera semana del 2024 va a quedar para la historia de Bertín Osborne como la peor semana del año. El 31 de diciembre Gabriela Guillén dio a luz a su supuesto séptimo hijo, del que ha declarado que no quiere hacerse cargo. Por si fuera poco, el tres de enero falleció un gran amigo suyo, Paco Arévalo. Sin embargo, no pudo acudir al funeral debido a que contrajo Covid-19. Un problema que se le ha expandido también a lo profesional, ya que ha tenido que verse obligado a cancelar un concierto que tenía en Alicante por este inconveniente de salud.

Bertín Osborne aún sufre los efecto del Covid-19 y no podrá actuar en Alicante

A pesar de que el artista aseguró hace unos días que ya se estaba recuperando de la enfermedad y prometía a sus fans que el lunes ocho de enero estaría listo para darlo todo en el Auditorio de Alicante, no ha podido ser. "No me lo quiero perder por nada del mundo, lo pasaremos bien. Gracias a todos por tantas muestras de cariño y empatía", aseguró después de anunciar que estaba indispuesto para viajar a Madrid al funeral de su gran amigo Arévalo. Sin embargo, según han contado en el programa de Telecinco 'Fiesta', Osborne se ha visto obligado a faltar a la cita con sus fans.

"Los últimos dos días los efectos secundarios del Covid han hecho imposible que el señor Osborne se haya recuperado para el próximo lunes 8 de enero. Lo ha intentado todo, pero es humanamente imposible hacerlo cuando hoy apenas tiene voz para hablar. Él siente más que nadie posponer la fecha pero en estas circunstancias es imposible actuar. En los próximos días os informaremos de la nueva fecha. Lamentamos esta adversidad y Bertín agradece a su público de Alicante la acogida recibida", ha leído Kike Calleja el comunicado de la agencia de comunicación del cantante.

Según han comentado en el programa de Emma García, Bertín Osborne está muy afectado por no poder hacer bien su trabajo como a él le gusta y por la pérdida de su amigo. Un duro varapalo del que el otro día hablaba en exclusiva para 'En boca de todos': "Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano". Así las cosas, también tuvieron momentos de trifulca, como la última pelea que tuvo con el humorista: "Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije: 'Cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…'. Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho".

2024, el 'annus horribilis' de Bertín Osborne

A estos problemas se le suma la guerra mediática que mantiene con la madre de su supuesto séptimo hijo. Gabriela Guillén no quiere saber nada del presentador de 'Mi casa es la tuya' e incluso se estaría planteando no permitir que se hiciese una prueba de paternidad para saber si el hijo es suyo o no. No es para menos después de las demoledoras declaraciones del artista para la revista '¡Hola!' en las que aseguraba que "no iba a ser padre" porque "no quiere ejercer de padre". Después de estas palabras que cayeron como jarro de agua fría a la fisioterapeuta, Raquel Arias desveló sus próximos pasos: está dispuesta a registrar al pequeño con sus dos apellidos.