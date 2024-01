Bertín Osborne hace una emotiva promesa a los hijos de Arévalo tras su muerte

La familia de Arévalo continúa desolada por su repentina muerte, también sus grandes amigos, entre ellos, Bertín Osborne. El presentador no pudo despedirse del cómico debido a que se encontraba enfermo, pero mantuvo una conversación con su familia nada más enterarse de la triste noticia a quienes hizo una firme promesa.

La nieta de Arévalo, Ana, ha contado en el programa 'Fiesta' que Bertín Osborne llamó a su padre y se disculpó por no poder viajar para estar con la familia. Además, ha aprovechado para recordar la estrecha unión que mantenía el presentador con su abuelo. "Eran como hermanos pero sin el como". No pudo acudir al tanatorio por motivos de salud, tenía Covid, pero prometió que cuando se encuentre al cien por cien se desplazará a Valencia para estar con Paco y Nuria, los hijos del humorista. La joven explicaba que el cantante de rancheras siempre ha mantenido una excelente relación con la familia. "Nos ha hecho saber que cuando se recupere vendrá a Valencia a ver a mi padre y mi tía", señalaba.

La familia de Arévalo siente un gran cariño por Bertín Osborne

Fueron uña y carne durante años, pero Bertín Osborne y Arévalo mantuvieron una reciente discusión. Un rifirrafe al que la nieta del cómico no le ha dado mayor importancia. "Mi abuelo nunca se tomó lo que le dijo Bertín como una bronca". Subrayaba que la familia siempre ha sentido mucho cariño por él, también que comprendía perfectamente su ausencia en el tanatorio. "Se disculpó por no poder estar y es entendible totalmente porque estaba con Covid, pero no faltará y vendrá a vernos.

La muerte de Arévalo se ha producido en un momento complicado en la vida del presentador de 'Mi casa es la tuya' tras el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén. Bertín Osborne entró en directo en el programa 'En boca de todos' donde recordó su unión con el cómico. "Fue el primer amigo que tuve en esta profesión. Ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano. Me llamó mi otro hermanito José Luis López, 'El Turronero', y casi me da un chungo".

Los amigos discutieron por teléfono hace un mes cuando Bertín se preocupó por el momento que atravesaba su amigo. "Tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte. Paco su punto de inflexión fue la muerte de Elena y desde ahí se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas… Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije: 'Cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia'. Cuando me lo contó anoche José Luis López 'El Turronero' casi me da a mí un infarto porque me arrepentí de habérselo dicho".