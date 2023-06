El presentador de 'Mi casa es la tuya' ha reaparecido en Madrid sin la compañía de Gabriela Guillén. No ha dudado en hablar de su relación con ella.

Bertín Osborne es el hombre del momento, ya que su vida profesional y personal no puede ir mejor. Además de estar al frente de 'Mi casa es la tuya', el presentador de televisión no puede estar más feliz al lado de Gabriela Guillén, con la que ha tenido ya varios encuentros. Y es que su relación va viento en popa. Eso sí, prefieren ser cautos. Hace unas horas reaparecía en solitario después de haber disfrutado de una comida con amigos y no dudaba en hablar de Gabriela.

"Todo va a su paso medido, agradable bien, no hay sobresaltos, todo bien", ha declarado rotundo. Pero no es la única de la que ha hablado, ya que ha dedicado unas bonitas palabras a su exmujer, Fabiola Martínez, con la que se lleva súper bien a pesar de la separación. Además, no duda en dar su opinión acerca de la posibilidad de que esta rehaga su vida. ¿Qué piensa al respecto?

¡Dale al play para escuchar las declaraciones de Bertín!

Vídeo: Europa Press.